もう100均でしか買えなくなっちゃう！インテリアショップ顔負け♡高見えインテリアグッズ
ダイソーで見つけたインテリアグッズがインテリアショップ顔負けのクオリティ♡六角形のスタイリッシュなデザインで、壁掛けでも置き型でも飾れる2WAY仕様です。お値段はお手頃価格の110円（税込）なので試しやすく、お部屋をおしゃれに彩れます♪さっそくチェックしていきましょう！
商品名：アイアン壁掛けインテリア収納（六角形）
商品情報
価格：￥110（税込）
耐荷重量の目安：500g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480751122
ダイソーなら100円で買える！『アイアン壁掛けインテリア収納（六角形）』
今回は、ダイソーで見つけた『アイアン壁掛けインテリア収納（六角形）』をご紹介。
丈夫なスチール素材で作られた六角形のデザインで、空間をおしゃれに彩ってくれるインテリアグッズです。
スタイリッシュでシックなブラックカラーが映え、上質感があり高見えします。
気になるお値段は110円（税込）とお財布に優しく、気軽に試しやすいのも嬉しいポイント。
置いても壁掛けでもよし♡便利でおしゃれなインテリアグッズ
ダイソーの『アイアン壁掛けインテリア収納（六角形）』は、壁掛けとしてもそのまま置いても飾ることができる2WAY仕様です。
壁に掛けるときは、二つの穴にピンや画鋲を差し込むだけで簡単に設置できます。
耐荷重量は約500gまで対応しており、ちょっとした小物を置くのに便利です。
観葉植物を飾るのにもぴったりで、ディスプレイ次第でおしゃれな空間づくりが楽しめます。
壁に掛ければ、デッドスペースを有効活用できます。お気に入りのぬいぐるみや推しグッズを飾るのもおすすめです。
おしゃれな六角形デザインが部屋のアクセントになり、シンプルな空間もぐっと華やかに。
今回は、ダイソーの『アイアン壁掛けインテリア収納（六角形）』をご紹介しました。
小物の整理やディスプレイにぴったりの優秀アイテム♪ぜひ気になった方はダイソーでチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。