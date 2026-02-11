【ばけばけ 第94話あらすじ】トキ、タエ・三之丞と再会
【モデルプレス＝2026/02/11】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第94話が、2月12日に放送される。
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
ヘブン（トミー・バストウ）を松江に残らせるため、錦織（吉沢亮）は連日、あの手この手とアプローチを続ける。一方、トキ（高石あかり）はサワ（円井わん）の言葉がずっと引っかかっていた。
気持ちが揺れる中、トキはタエ（北川景子）の元を訪れ、三之丞（板垣李光人）と再会する。久しぶりに母と弟と過ごす時間に、トキの松江に残りたい思いが高まる。そんなトキに、タエと三之丞がかけた言葉は？
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第94話／2月12日（木）放送
