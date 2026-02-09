神尾楓珠＆平手友梨奈、深夜の結婚発表「それぞれの歩んできた道が交差し、一つの道に」
俳優の神尾楓珠と平手友梨奈が11日、結婚したことを発表した。
左から 神尾楓珠(撮影:蔦野裕)、平手友梨奈(撮影:泉山美代子)
2人は連名で、「私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます。それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります。未熟な二人ではありますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。」とコメントを発表した。
ともに2015年にデビューした2人。それぞれのSNSで2ショット写真を披露し、両手をポケットに入れた仁王立ちの神尾の右肩に顔を置いた平手の姿が映し出されている。
【編集部MEMO】
神尾楓珠は、1999年1月21日生まれ、東京都出身。2015年にドラマ出演で本格デビューし、端正なビジュアルと繊細な演技力で注目を集める。18年のドラマ『恋のツキ』での存在感ある演技をきっかけにブレイクし、その後『3年A組―今から皆さんは、人質です―』『左ききのエレン』『顔だけ先生』など話題作に次々と出演。若手実力派として評価を高めた。
平手友梨奈は、2001年6月25日生まれ、愛知県出身。2015年、アイドルグループ「欅坂46」の1期生としてデビューし、デビュー曲「サイレントマジョリティー」でセンターを務め一躍注目を集めた。20年にグループを脱退後はソロ活動へ転向。俳優として本格的に始動し、映画『響 -HIBIKI-』で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。以降もドラマ『ドラゴン桜』『六本木クラス』などに出演している。
