【「今日好き」ゆたひなカップルインタビュー】シャイなゆうたからの愛情表現は？ひなたが一方的に“キレた”こと明かす
【モデルプレス＝2026/02/10】高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。テグ編」（ABEMA／毎週月曜21時〜）が、2月9日放送の最終回にて、完結。カップル成立となった“ゆうた”こと西小路侑汰（にしこうじ・ゆうた／17）、“ひなた”こと田中陽菜（たなか・ひなた／17）が、モデルプレスのインタビューに応じ、交際の近況などを語ってくれた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、韓国のテグが舞台となった。
「卒業編2025 in ソウル」「ニュージーランド編」からの継続メンバーであるひなたは、金髪で今までとは雰囲気をガラリと変えて参加。ゆうたはひなたの継続を望んでおり、早い段階から距離を縮めた。そんな中、ゆうたはみせら（久保田海音／高校1年生）への思いも膨らませていた。ひなたは変わらずゆうたにアプローチし続け、最後はゆうたからの告白で、見事カップル成立となった。
― ひなたさんは3回目の継続でビジュアルも一新しての参加でしたが、今回の旅はどのような気持ちで参加しましたか？
ひなた：心のどこかでは「今回で最後にしよう」という思いを固めてきていたので、今までの旅の中で一番覚悟というか、自分をアピールするという意味ですごく気合いを入れた旅でした。
― お互いの第一印象を教えてください。
ゆうた：継続で来てほしかったので、来たときはすごく嬉しくて、画面で見ていたより可愛かったのですごく惹かれました。
ひなた：「継続来てほしかったです」と言われて嬉しかったです。
― お二人とも第一印象にお互いを挙げていましたが、どんなところに惹かれましたか？
ひなた：とにかく恥ずかしがり屋なところが可愛くて可愛くて。思いを伝えるときも遠回しに言ってくる感じや、「気持ちはすごくあるんだよ」っていうのを伝えてくれるところが可愛いです。
ゆうた：自分を持っているところが一番です。僕は、どうしても女の子といると少し消極的になってしまうところもあるので、元気なところが好きです。
― 悩んだこともあったと思いますが、一番の決め手となった場面はありますか？
ひなた：本当にしっかり決めたのは告白の言葉を聞いたときなのですが、最後のアピールタイムでウクレレを弾いてくれたときに、そんなに得意じゃないと言いながらも、アピールしようと行動に表してくれたのが、気持ちが伝わるなとグッときたものがありました。
ゆうた：2日目の夜寝る前にずっと悩んでいて、2日間一緒にいてどう感じたかというので、片方は一緒にいて楽しい、ひなたといるとドキドキするかの2択で悩んでいました。でも、一緒にいて楽しいだけだと友達感が強くなってしまうのかなと思っていて、ひなの方が恋愛的な好きが強いのかなと思って選びました。
― 一番辛かったことや悩んだことは？
ひなた：私はどうしても過去の旅がフラッシュバックしてしまって、不安になってしまうのがしんどかったです。どの旅も自分なりに全力で頑張ってきたので、今回も頑張ってきたことが全部無駄になってしまったら嫌だなと思っていました。
ゆうた：2日目の夜のバーベキューのときは挟まれる状態だったので、めっちゃ悩んでいる中で、どう気持ちを伝えるべきか考えていました。
― 番組での一番の思い出があれば教えてください。
ひなた：初日の空中ブランコ。結構本当に「そこまでやっちゃう！？」みたいな感じだったので、旅で「何があった？」と聞かれたら最初に思い出すかもしれないです。
ゆうた：第一印象が一番大事だなと思っていて、屋上遊園地もすごく楽しかったのですが、1日目のランチは初めてちゃんと話したので、だいぶ印象強く残っています。
― ゆうたさんからの告白でしたが、告白時の心境はいかがでしたか？
ゆうた：2日目の夜にひなたに気持ちを固めたのですが、告白するかしないかは、その場で決めたので、どうしようという葛藤と緊張で複雑な気持ちでした。
― 告白を受けて、どのような気持ちでしたか？
ひなた：本当に楽しいし幸せだし、何よりも自分のことを思ってくれている人と一緒になれたことが、これからが楽しみな理由になっています。
― 交際の近況についても教えてください。
ひなた：連絡はほぼ毎日取っていて、電話は毎日しているわけではないのですが、基本的に私から電話をかけたり誘ったりするという感じです。
― どんな連絡をされますか？
ひなた：本当に日常会話だよね？覚えてもいないくらいの日常会話です。
― ひなたさんは愛情表現が欲しいタイプと伝えていましたが、実際ゆうたさんからの愛情表現はありますか？
ひなた：シャイなので、そこまで多くはないですが、それもそれでゆうたらしさが出ていて、めちゃくちゃ嫌なわけではない。でも確かにちょっと欲しいなと思うことはあります（笑）。
ゆうた：自分ももうちょっと伝えたいという気持ちはあるので、頑張らないと。
― これからどんなデートをしたいですか？
ひなた：お揃いの洋服を着てデートすることです。
― 行きたい場所はありますか？
ひなた：基本的にどこでも良いですが、やっぱりテーマパークは「行きたいね」と話をしています。
ゆうた：映画に行ったり、高校生らしい感じのデートもたくさんしたいです。
― これからの交際で不安な点はありますか？
ひなた：お互いに定期的に東京に来ているので、そこで会えたら大丈夫かなと。私も上京する予定なので、会える日が多くなるんじゃないかなと思っています。
ゆうた：今はそんなに不安はなくて、毎日会いたいというタイプではないので、連絡が取れていれば良いかな。
― 付き合いだしてから新たに知った一面はありますか？
ひなた：私だけが知っている一面はまだ見つけられていないのですが、男の子といるときに変顔をしている姿を見て「こういうことするんだ！？」と思いました。
ゆうた：案外、恋愛でも積極的なところです。
― 反対に直してほしいところはありますか？
ひなた：強いて言うなら、愛情表現ができないことに対してではなくて、愛情表現の裏返しの言葉が分かりづらすぎて、結局何を言っているのか分からなくなるところ（笑）！
ゆうた：ないです。
ひなた：優しい（笑）。
― 喧嘩もないですか？
ひなた：一方的に私がキレたくらいです。もっと分かりやすくしてって（笑）。
― 今後どんな関係を築いていきたいか理想のカップル像を教えてください。
ひなた：お互いがお互いを支え合えるような、困ったときは手を差し伸べるし、何かあったら隣にいてあげる、そういうカップルになりたいです。
ゆうた：周りに幸せを与えられるようなカップルです。
― お互いに今伝えたいことはありますか？
ひなた：今日もビジュがかっこよくて、可愛いです。
ゆうた：どんなひなたも可愛いです。
― 最後に応援してくれた視聴者へのメッセージと今後の活動への意気込みをお願いします。
ひなた：まずは「テグ編」の旅を応援してくださって本当にありがとうございました。恋愛面でも仕事面でも、これからもっともっと自分を成長させていきたいと思いますし、いろいろなお仕事にもチャレンジして、何でもこなせるようなかっこいい女になれたらなと思います。
ゆうた：まずは新規で入ったのにも関わらずすごく温かいコメントをたくさんくださってありがとうございます。これから活動できるように自分自身を磨いて、心もビジュも磨いて頑張っていくので応援よろしくお願いします。
― ありがとうございました！
◆西小路侑汰（にしこうじ・ゆうた）プロフィール
高校2年生／2008年10月23日生まれ／栃木県／178cm
◆田中陽菜（たなか・ひなた）プロフィール
高校2年生／2008年5月25日生まれ／静岡県／153cm
