³ùÅÄÂçÃÏ¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹ÂàÃÄ¤«¡Ä¡È²¸»Õ¡É¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤ÈÆ±¤¸¤¯º£²Æ¤Ë¿·Å·ÃÏ¤Ø¡©

¡¡ÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤òÂàÃÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤À¡£9Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯²Æ¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È»þÂå¤Î²¸»Õ¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤ÎÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿³ùÅÄ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»67»î¹ç½Ð¾ì2¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎFA¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤Ë¤â¹×¸¥¡£ºßÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÉé½ý¤·¤ÆÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤ÇÌó2¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¤ä¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë·ç¤«¤»¤ÌÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿³ùÅÄ¤À¤¬¡¢¸½¹Ô·ÀÌó¤Ïº£Ç¯6·îËö¤ÇËþÎ»¤Ë¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½»þÅÀ¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¸ò¾Ä¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÂàÃÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤âº£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Î·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¦ÂàÇ¤¤¬´ûÄêÏ©Àþ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³ùÅÄ¤â¡È²¸»Õ¡É¤È¤È¤â¤Ëº£²Æ¤Ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Î¾ì¤òµá¤á¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï³ùÅÄ¤ÎÂàÃÄ¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤«¡¢º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÃæÈ×¤ÎÀïÎÏºþ¿·¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½MFº´Ìî¹ÒÂç¤Ë¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½êÂ°¤¹¤ëNEC¤¬º£Åß¤ÎÇäµÑ¤Ë¾Ã¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¤¿¤á°ÜÀÒ¤Ï¼Â¸½¤»¤º¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¿ÍMF¥É¥ï¥¤¥È¡¦¥Þ¥¯¥Ë¡¼¥ë¤Î³ÍÆÀ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬É¬Í×½ñÎà¤òÄó½Ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÅÚÃÅ¾ì¤ÇÇËÃÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¤ÏºòÇ¯²Æ¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¡Ê¸½¡§¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë¡¢º£Åß¤ËÆ±DF¥Þ¥ë¥¯¡¦¥°¥¨¥¤¡Ê¸½¡§¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë¤¬ÂàÃÄ¡£º£Åß¤Î¥ß¥é¥ó°ÜÀÒ¤¬ÆÜºÃ¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¸¥ã¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¤Ï²Æ¤Ë¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤â¥á¥¬¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬À¹¤ó¤Ë±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
