¡Ø¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡Ù½éÅÐ¾ì´Þ¤à14Ì¾¤¬»²Àï¡ª°ìÈÌ½÷À­¤¬¸·¤·¤¯É¾²Á¤·¤¿¡Ö»äÉþ¥ª¥·¥ã¥ì¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×È¯É½

2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î¡Ø¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ìÈÌ½÷À¤¬Áª¤Ö»äÉþ-1GP¡×¤òÊüÁ÷¡£
½÷»Ò¥¦¥±¤¹¤ë¥ª¥·¥ã¥ì»äÉþ¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡¢Åß¤Î¾¡ÉéÉþ¤ÇÅ°ÄìÂÐ·è¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¡¢Çä¤ì¤Ã»Ò·Ý¿Í30Ì¾¤¬¥¬¥Á»äÉþ¤«¤éÅß¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£¤½¤³¤«¤é°ìÈÌ½÷À174¿Í¤¬¸·¤·¤¯É¾²Á¤·¤¿¥ª¥·¥ã¥ì¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï30Ì¾¤ÎÃæ¤«¤é14Ì¾¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤ÎÍµÈ·³¤È¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡¦Ìðºî·ó¤ÎÌðºî·³¤ËÊ¬¤«¤ì¥Á¡¼¥àÂÐ¹³Àï¤ò´º¹Ô¡£
³Æ¥Á¡¼¥à1¿Í¤º¤Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª½Ð¤·¡¢¤É¤Á¤é¤Î»äÉþ¤¬¾å°Ì¤Ê¤Î¤«¤ò¶¥¤¤¡¢Á´5²óÀï¤ÇÀè¤Ë3¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖÍµÈ¥×¥í¡×¤Ï¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡¦»³ºê¹°Ìé¤ò¿ø¤¨¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¼«¿®¥¢¥ê¤È¤¤¤¦¥³¥Ã¥È¥ó¡¦À¾Â¼¿¿Æó¤ä»äÉþ-1GP½é»²Àï¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¦ÄÔâ«Ê¿¡¢¤µ¤é¤Ë¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡¢°Ï¸ë¾´ý¡¦Ê¸ÅÄÂç²ð¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ê¤Þ¤¬¤ê¡¦¿¹²¼Ä¾¿Í¡¢¥ê¥ó¥À¥«¥é¡¼¡ç¡¦Den¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÀÇÉ¡¢¥í¥ó¥Ï¡¼½éÅÐ¾ì¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º¡¦ÆüËÜ°ì¤ª¤â¤·¤í¤¤Âçºê¤È¤¤¤Ã¤¿7Ì¾¡£
ÂÐ¤¹¤ë¡ÖÌðºî¼Ë¡×¤ÏÁêÊý¡¦¾®ÌÚÇîÌÀ¤ò¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÃÖ¤¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¼«Ëý¤Î¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢»äÉþ-1GP½é»²Àï¤Î¿åÅÄ¿®Æó¡¢¥«¥Ê¥á¥¹¥È¡¼¥ó¡¦»³¸ýÀ¿¡¢¾ïÏ¢ÁÈ¤Î¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡¦ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¢»°»ÍÏº¡¦¾®µÜ¹À¿®¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´öÅÙ¤È»²Àï¤¹¤ë¤â°ìÅÙ¤â½ÐÈÖ¥Ê¥·¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦°æ¸ý¹ÀÇ·¡¢¥í¥ó¥Ï¡¼½éÅÐ¾ì¤Î¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¤é7Ì¾¡£
º£²ó¤³¤½½ÐÈÖ¤òË¾¤à°æ¸ý¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÉþ¤ò¹ØÆþ¤·°Õµ¤¹þ¤à¤â¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡°ìÊý¡¢¡Öº£²ó¤Ð¤«¤ê¤Ï¼«¿®¤¢¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤µ¤é¤Ð¿¹ÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö´é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÆæ¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¡Ä¡£
¤¤¤¶ÂÐ·è¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¡ÖÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÅß¥³¡¼¥Ç¤À¤±¤É½Å¤¹¤®¤Ê¤¯¤Æ¹¥¤¡×¤Ê¤É¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¥ª¥·¥ã¥ì·Ý¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡ÖÅý°ì´¶¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤¤¤¤¤Î¤ËÎÉ¤µ¤òÁ´ÉôÄÙ¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÄËÎõ¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¥À¥µ·Ý¿Í¤â¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¾¡¤Ä¤Î¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤«¡©