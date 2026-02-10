¶ä¥á¥À¥ë¤Ç¤â¾Ð´é¡¡Ãæ¹ñ¹ñÀÒÊÑ¹¹¤ÇÍÉ¤ì¤¿¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¤¬·ãÇò¡¡²á¹ó¤À¤Ã¤¿ËÌµþ¤«¤é¤Î4Ç¯´Ö¡Ö2¤Ä¤Î¹ñ¤Î½Å¤ß¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼(C)Getty Images
¡¡ÀË¤·¤¯¤â¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â22ºÐ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö2·î9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¡¦¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë·è¾¡¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Ãæ¹ñÂåÉ½¤Î¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¡ÊÃ«°¦Î¿¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥Þ¥Á¥ë¥É¡¦¥°¥ì¥â¡¼¤Ë¼¡¤°2°Ì¡£¤½¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«0.38¤Ê¤¬¤éÁ°²ó¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÆ±¶¥µ»¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ¹¾å¤ÈÀã¾å¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¡¡Åßµ¨¸ÞÎØ¤Çµ±¤¯½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡ÆâÍÆ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶¥µ»¸å¤ËÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Ç¡¢¡Ö¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ¤Î´¶¿¨¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥°¡¼¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë·Ú¤ä¤«¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ª³êÁö¤ÇÅ¾ÅÝ¡£¤³¤Î¥ß¥¹¤¬¶Á¤¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿¤Ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½Å°µ¤â¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤Î»²Àï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¿Í¤ÎÉã¤ÈÃæ¹ñ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä¥°¡¼¤Ï¡¢2019Ç¯6·î¤Ë¹ñºÝ¥¹¥¡¼Ï¢ÌÁ¤Ë¹ñÀÒÊÑ¹¹¤òÍ×ÀÁ¤·¤ÆÃæ¹ñÂåÉ½¤ËÅ¾¿È¡£·Þ¤¨¤¿2023Ç¯¤ÎËÌµþÂç²ñ¤Ç2¤Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤È¡¢1¤Ä¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢°ìµ¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¡£¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤ËÄÌ¤¦Ëµ¤é¤Ç¡¢Ç¯´Ö2300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó36²¯3400Ëü±ß¡Ë¤ò²Ô¤°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢º£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏÃíÌÜÅÙ¤â4Ç¯Á°¤È¤Ï·å°ã¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃæ½ý¤âÀä¤¨¤Ê¤¤¡£¡ÖÀ¤³¦¤Ï»ä¤òµö¤·¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤â¥°¡¼¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÏÃ¯¤Îµ¾À·¤âÈ¼¤ï¤º¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÊÆ»ï¡ØTimes¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤è¤ê¡Ë¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÂç²ñ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë·è¾¡¸å¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØCCTV¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥°¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î4Ç¯´Ö¤Ï¡¢¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤âËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£²ø²æ¤ÇÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î¤¤¤¸¤á¤Ë¤âÁø¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ½è¤â¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¡¼¤òÂ³¤±¡¢¶¥µ»¤òÂ³¤±¡¢À®Ä¹¤·Â³¤±¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤¤¤ï¤ì¤Î¤Ê¤¤ÈãÈ½¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¿Æü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»þ¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç2¤Ä¤Î¹ñ¤Î½Å¤ß¤ò¸ª¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥¡¼¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢ºÇ¹â¤Î»Ñ¤ò¸«¤»Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½»ä¤¬ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤½¤ì¤òÉ½¸½¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¤¤¤¸¤á¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¡¢Æü¡¹¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤âËÜÅö¤Ë¿É¤¤»þ¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤±¤ÉÆ±»þ¤ËÆü¡¹¼«Ê¬¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´¶¤¸¤ë¡£22ºÐ¤Î½÷À¤¬ËÜÍè¤Ê¤é²æËý¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤º¤Æñ¤òËÜÅö¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢4Ç¯Á°¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¶¯¤¯¡¢ÎÏ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡×
¡¡ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ÏÆÀ¤é¤ì¤º¤È¤â¡¢¾Ð´é¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¥°¡¼¤Î¥¹¥¿¡¼À¤ò³À´Ö¸«¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]