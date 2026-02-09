Travis Japan¡¢¿·¶Ê¡Ö±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¡×MV¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤Ø
Travis Japan¤¬¡¢2ndCD¥·¥ó¥°¥ë¤«¤é2·î16Æü(·î)¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤¹¤ë¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤òÅöÆüYouTube¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¡×¤Ï¡¢¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¤Ç¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¼Á´¶¤È¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥Ó¡¼¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¡ÉÇò¤È¹õ¡É ¡ÈÎ¢¤ÈÉ½¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¿Í¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ëÆóÌÌÀ¤ä¡¢´Ø·¸À¤ÎÉ½¤Ë¸«¤¨¤ë´é¤ÈÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ËÜ²»¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Àè¹ÔÇÛ¿®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Travis Japan¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSNS¤Ç¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£2·î16Æü(·î)18»þ¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬YouTube¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£YouTube¥×¥ì¥ß¥¢¤ÎÍ½¹ðÆ°²è¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¥Ã¥È±ÇÁü¤¬¸ø³«Ãæ¤À¡£
¢£¡Ö±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¡×Àè¹ÔÇÛ¿®
2026Ç¯2·î16Æü(·î)ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
DL/¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°/¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼¡¡https://TravisJapan.lnk.to/kagenimohinatanimo
¢£2nd CD SINGLE¡Ö±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¡×
2026Ç¯4·î15Æü(¿å)È¯Çä
¡Ú½é²óTÈ×¡Û¡ÊCD¡ÜBlu-ray/CD+DVD¡Ë
¢£»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹¡Ü¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥ÈA¡Ü¥È¥ì¥«7Ëç¥»¥Ã¥ÈA
¢§½é²óTÈ×(Blu-ray)
ÉÊÈÖ¡§UPCC-9021²Á³Ê¡§1,980±ß(ÀÇ¹þ)
¢§½é²óTÈ×(DVD)
ÉÊÈÖ¡§UPCC-9022 ²Á³Ê¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÚDisc1(CD)¡Û±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡
¡ÚDisc2(Blu-ray/DVD)¡Û
¡¦±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â -Video Clip-
¡¦±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â -Behind the scenes-
Â¾
¢§¥°¥Ã¥º
¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥ÈA &¥È¥ì¥«7Ëç¥»¥Ã¥ÈA
¡Ú½é²óJÈ×¡Û¡ÊCD¡ÜBlu-ray/CD+DVD¡Ë
¢£»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹¡Ü¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥ÈB¡Ü¥È¥ì¥«7Ëç¥»¥Ã¥ÈB
¢§½é²óJÈ×(Blu-ray)
ÉÊÈÖ¡§UPCC-9023 ²Á³Ê¡§1,980±ß(ÀÇ¹þ)
¢§½é²óJÈ×(DVD)
ÉÊÈÖ¡§UPCC-9024 ²Á³Ê¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÚDisc1(CD)¡Û±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¢
¡ÚDisc2(Blu-ray/DVD)¡Û
¡¦±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â -Video Clip-
¡¦±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â -Dance Performance Video-
Â¾
¢§¥°¥Ã¥º
¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥ÈB &¥È¥ì¥«7Ëç¥»¥Ã¥ÈB
¡ÚÄÌ¾ïÈ× (½é²ó¡¦ÄÌ¾ï¥×¥ì¥¹)¡Û¡ÊCD¡Ë
¢£¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹¡Ê*½é²ó¥×¥ì¥¹¤Î¤ß¡Ë
¢§ÄÌ¾ïÈ× ½é²ó¥×¥ì¥¹(CD)
ÉÊÈÖ¡§UPCC-9025 ²Á³Ê¡§1,320±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÚDisc1(CD)¡Û±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê£¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¤
¡ÚFC¸ÂÄêÈ×¡Û¡ÊCD¡ÜBlu-ray/CD¡ÜDVD¡Ë
¢£»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹¡Ü¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
¢§FC¸ÂÄêÈ×(Blu-ray)
ÉÊÈÖ¡§PROJ-5919 ²Á³Ê¡§4,180±ß(ÀÇ¹þ)
¢§FC¸ÂÄêÈ×(DVD)
ÉÊÈÖ¡§PROJ-5920 ²Á³Ê¡§3,850±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÚDisc1(CD)¡Û±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â
¡ÚDisc2(Blu-ray/DVD)¡Û
¡¦±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â -Video Clip-
¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë
¢§¥°¥Ã¥º
¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯