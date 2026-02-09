渡邊渚「思考がクリアになる」心の安定に繋がること明かす
【モデルプレス＝2026/02/09】タレントの渡邊渚（28）がモデルプレス編集部の取材に応じ、性的搾取について発言する理由を明かした。
【写真】渡邊渚、ミス慶應出場・大学時代の貴重ショット
取材は渡邊がレギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」の収録後（＃54が2月9日に「REAL VALUE」チャンネルにて配信）に実施した。
◆渡邊渚にとって「書くこと」とは メディア発言との違いも語る
2025年1月に初のフォトエッセイ「透明を満たす」（講談社）を発売した渡邊。彼女にとって、文章を書くことは「自分の頭の中を整理すること」だという。「言葉と向き合う時間は好きです。普段から頭の中をぐるぐる考えてしまうタイプなので、エッセイを書くことで思考がクリアになる」と執筆が精神的な整えの場になっていることを明かした。
メディアで発言することとの違いについては「誰にも干渉されないこと」だと語る。「メディアだと相手の聞きたいものや、欲しい内容の道筋がある。自分も聞く側の経験があるので、何を求められているか分かりながら答えてしまう部分があるんです」と分析。一方でエッセイについては「誰にも邪魔されず、自分の言葉でゆとりを持って残せる」とその魅力を語った。
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開。この日配信された番組には岩佐やすか氏、⽯綿⽂太氏をゲストに迎えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】渡邊渚、ミス慶應出場・大学時代の貴重ショット
取材は渡邊がレギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」の収録後（＃54が2月9日に「REAL VALUE」チャンネルにて配信）に実施した。
◆渡邊渚にとって「書くこと」とは メディア発言との違いも語る
メディアで発言することとの違いについては「誰にも干渉されないこと」だと語る。「メディアだと相手の聞きたいものや、欲しい内容の道筋がある。自分も聞く側の経験があるので、何を求められているか分かりながら答えてしまう部分があるんです」と分析。一方でエッセイについては「誰にも邪魔されず、自分の言葉でゆとりを持って残せる」とその魅力を語った。
◆渡邊渚MC番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長」
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開。この日配信された番組には岩佐やすか氏、⽯綿⽂太氏をゲストに迎えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】