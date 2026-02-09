¡Úº¾µ½ÅÅÏÃ¡ÛÂ©»Ò¤¬»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿!? ·Ù»¡¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤ËÀø¤à°ãÏÂ´¶¤È¡¢Éã¿Æ¤¬Â¨ºÂ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡È¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤ÅÀ¡É¤È¤Ï¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡Ö¼Â¤ÏÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬¶ÐÌ³Ãæ¤Ë¼Ö¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡½¡½¤¢¤ëÆü¡¢¤ß¤³¤Þ¤ë¤µ¤ó(@micomalu)¤Î¤´¼ç¿Í¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ë¡¢·Ù»¡½ð¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÈÖ¹æ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»Å»ö´Ø·¸¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆÍÁ³¹ð¤²¤é¤ì¤¿»ö¸Î¤ÎÃÎ¤é¤»¤Ë¡¢¡Ö¤¨¤¨¤Ã¡ª¡×¤È»×¤ï¤ºÀ¼¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÆ°ÍÉ¤·¤¿¤È¡¢¤ß¤³¤Þ¤ë¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Áê¼ê¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Â©»Ò¤Ï»Å»öÃæ¤Çº£¤ÏÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤é¤ì¤º¡¢·Ù»¡¤¬ÂåÍý¤ÇÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾õ¶·¤òÊ¹¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤´¼ç¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼¡Âè¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ç¿Í¤Ï¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢º¾µ½ÅÅÏÃ¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼õÏÃ´ï¸ý¤«¤é¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦Â©¸¯¤¤¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤â¤«¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤ß¤³¤Þ¤ë¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÏÃ¤·Êý¤äÊ·°Ïµ¤¤¬¤É¤¦¤Ë¤â³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¼¨ÃÌ¶â40Ëü±ß¡½¡½·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤Á°Äó¡É
»ö¸Î¤Î¾ÜºÙ¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ÏÌµ»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¼¨ÃÌ¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤òÂ³¤±¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼¨ÃÌ¶â¤È¤·¤Æ¡Ö40Ëü±ß¡×¤¬É¬Í×¤À¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤ÈÀÛÂ®¤ÊÏÃ¤Î¿Ê¤áÊý¤Ï¡¢Åµ·¿Åª¤Ê¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¤Î¼ê¸ý¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂ©»Ò¤¬¼Ö¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ìÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤´¼ç¿Í¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤òÎäÀÅ¤ËÅÁ¤¨¤¿½Ö´Ö¡¢Áê¼ê¤Ï²¿¤â¸À¤¤ÊÖ¤»¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇ½é¤Î°ì¸À¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°Äó¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÇËÃ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤ß¤³¤Þ¤ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Îº¾µ½¼ê¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃí°Õ¤òÂ¥¤¹¡£¡ÖºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢À¼²»¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¡ØÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿¡Ù¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤ª¶â¤¬É¬Í×¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£ÆÍÁ³¤ÎÏ¢Íí¤ËÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÈ½ÃÇ¤ò¸í¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¡£
