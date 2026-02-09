¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¡Û¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ð¥Ë¡¼¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Î¸Ø¤ê¤È¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤È¶¦¤ËÎò»Ë¤ò¹ï¤à
¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ð¥Ë¡¼¡ÊBad Bunny¡Ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿½é¤Î¥é¥Æ¥ó·Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤ÏÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¡¢°î¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Î¸Ø¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤ÎÅÐ¾ì¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢¸åÀ¤¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÍÛµ¤¤ÇÇ®¶¸Åª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ð¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥Ñ¥Ð¡¦¥Ï¥Ã¥È¡Ê¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊË¹»Ò¡Ë¤«¤é¥É¥ß¥Î¤Ë¶½¤¸¤ëÃË¤¿¤Á¤Þ¤Ç¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤ÎÅÁÅý¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡ÖTiti Me Pregunto¡×¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂçÀª¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤ò½¾¤¨¤Æ¡ÖYo Perreo Sola¡×¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤¿¡£
¡ÖVoy a Llevarte a PR¡×¤È¡ÖSafaera¡×¤òÀª¤¤¤è¤¯¾ö¤ß³Ý¤±¤¿¸å¡¢ºÇÂç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖDie With a Smile¡×¤Î¥µ¥ë¥µ¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤À¡£Èà½÷¤ÎÇØ¸å¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ð¥Ë¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥í¥¹¡¦¥×¥ì¥Í¥í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥¯¥ì¥¹¥¿¤¬¡¢¿·¤·¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿È¼ÁÕ¤òÁÕ¤Ç¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢Èà¤é¤Ï¡ÖBaile Inolvidable¡×¤Ø¤È°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ð¥Ë¡¼¤Ï¡ÖNuevayol¡×¡ÖLo Que Paso a Hawaii¡×¡ÖEl Apagon¡×¡ÖCafe con Ron¡×¤ò±éÁÕ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¡ÖDtMF¡×¤ÈµðÂç¤ÊÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢Èà¤Ï¡ÖGod bless America!¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¿À¤Î¤´²Ã¸î¤ò¡ª¡Ë¡×¤È¶«¤Ó¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁ´¹ñ²È¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£
Photo by Neilson Barnard/Getty Images
¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ð¥Ë¡¼¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2020Ç¯¤Ë¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹¤È¥·¥ã¥¡¼¥é¤¬¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿ºÝ¡¢Èà¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¥«¡¼¥Ç¥£¡¦B¤È¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖI Like It¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£²ó¤ÎÈà¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÎò»ËÅª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢MAGA¡Ê¥È¥é¥ó¥×»Ù»ýÁØ¡Ë³¦·¨¤Ë·ã¤·¤¤È¿È¯¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£±¦ÇÉ¤Î¿Í¡¹¤ÏNFL¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÎÁªÄê¤òÌäÂê»ë¤·¡¢¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ð¥Ë¡¼¤¬¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³½Ð¿È¤ÇÊÆ¹ñ»ÔÌ±¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤¬¤³¤ì¤ò¡ÖÈó¥¢¥á¥ê¥«Åª¡×¤À¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£ÃÄÂÎ¡Ö¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦USA¡×¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¥Ã¥É¡¦¥í¥Ã¥¯¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¡×¤ò¶¯¹Ô³«ºÅ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡¢¤½¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ê¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ð¥Ë¡¼¡Ë¤¬Ã¯¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¤½¤Î¿ÍÁª¤Ï¡ÖÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ð¥Ë¡¼¼«¿È¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄÀÌÛ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿ôÆüÁ°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Èà¤Ï¼«¿È¤ÎºÇÍ¥Àè»ö¹à¤Ï¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³Ê¸²½¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤ÎÊ¸²½¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÈà¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤ª½Ë¤¤Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò¶¯Ä´¤·Â³¤±¤¿¡£¡Ö³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£¿Í¡¹¤ÏÍÙ¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¿´¤«¤éÍ¯¤¾å¤¬¤ë¥À¥ó¥¹°Ê¾å¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
ALL THE LATIN AMERICAN COUNTRIES BEING MENTIONED BY BAD BUNNY IN THE HALFTIME SHOW. #SuperBowl pic.twitter.com/sYySsOmTE8
- Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) February 9, 2026
Lady Gaga took the stage for a surprise appearance during Bad Bunny's Super Bowl halftime show. pic.twitter.com/onG0OOa0Gq
- New York Post (@nypost) February 9, 2026
