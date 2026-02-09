Äã³ØÇ¯¤Î8³ä°Ê¾å¤¬µ¯¤³¤¹ÂÇ·â¤Î¡ÈNGÆ°ºî¡É¡¡Ç±¤êÉÔÂ²þÁ±¡Ä¶¯¤¤ÂÇµåÀ¸¤à¡ÖÆóÃÊ¥È¥¹¡×
²¼¹»Ö¤µ¤ó¿ä¾©¡Ä¥¹¥Æ¥Ã¥×»þ¤Ë¡È¶»¤ÎÇ±¤ê¡ÉÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ÖÆóÃÊ¥È¥¹ÂÇ·â¡×
¡¡ÂÇ·âÆ°ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤·¤¿»þ¤Î¾åÈ¾¿È¤Î»È¤¤Êý¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¡£¶»ÉôÊ¬¤òÊá¼êÂ¦¤ËÇ±¤ë¤³¤È¤ÇÇ±Å¾º¹¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë·Ò¤¬¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Åìµþ¤Î¿Íµ¤Ìîµå½Î¡ÖBe Baseball Academy¡×¤ÇÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë²¼¹»Ö¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤ÎÂçÈ¾¤¬¥¨¥é¡¼Æ°ºî¤òµ¯¤³¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åê¼êÂ¦¤ÎÂ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Æ¥Ã¥×Æ°ºî¡£¤ß¤¾¤ª¤Á¤«¤é¾å¤ÎÉôÊ¬¤¬Êá¼êÊý¸þ¤ËÇ±¤é¤ì¡¢¤Ø¤½¤ÏÀµÌÌ¡Ê±¦ÂÇ¼Ô¤Ê¤é°ìÎÝÂ¦Êý¸þ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÂÎÀª¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤ÇÇ±Å¾º¹¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤ÏNGÆ°ºî¤òµ¯¤³¤·¤¬¤Á¡£Åê¼êÂ¦¤ÎÂ¤¬ÃåÃÏ¤·¤¿ºÝ¤ËÏÓ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤ÈÇ±¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¡¢ÎÏ¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼å¡¹¤·¤¤ÂÇµå¤·¤«Èô¤Ð¤»¤Ê¤¤¡£¡ÖÄã³ØÇ¯¤Î»Ò¤Ï°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£8³ä¤«¤é9³ä¤Ï¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²¼¤µ¤ó¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¿ä¾©¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖÆóÃÊ¥È¥¹ÂÇ·â¡×¤À¡£2¿Í1ÁÈ¤Ë¤è¤ë¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Ç¡¢¥È¥¹¤ò¾å¤²¤ë¿Í¤¬¡È¥Õ¥§¥¤¥ó¥ÈÆ°ºî¡É¤òÆþ¤ì¤ë¡£¥È¥¹¤¹¤ë¤È¸«¤»¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥È¥¹¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤³¤Î»þ¤ÎÂÇ¼Ô¤Î»ÑÀª¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶»¤¬Ç±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ÇÀÅ»ß¤Ç¤¤ì¤ÐOK¡£ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ëÂÎÀª¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤À¡£¥¹¥Æ¥Ã¥×¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡Ö¾åÈ¾¿È¤¬Ç±¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²¼¤µ¤ó¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¥È¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ï»ØÆ³¼Ô¤äÊÝ¸î¼Ô¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¤Ë¡Ö°ìÅÙ¥È¥¹¤ò»ß¤á¤ë¤«¤é¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¹Ô¤¦¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤ò»ß¤á¤¿»þ¤Ë¶»¤¬Ç±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡£´·¤ì¤Æ¤¤¿¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç¡È¥Õ¥§¥¤¥ó¥ÈÆ°ºî¡É¤òÆþ¤ì¤ë¤È¸ú²ÌÅª¤À¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë