「ラヴ上等」つーちゃん（塚原舜哉）、Baby（ユリア）との遠距離恋愛を公言「顔可愛いんで全然尽くせますよ」
【モデルプレス＝2026/02/08】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演している“つーちゃん”こと塚原舜哉が6日、YouTuberの中町JPのYouTubeチャンネルに出演。“Baby”ことユリア（鈴木ユリア）と遠距離恋愛中であると明言した。
【動画】ヤンキー恋リアカップル、赤裸々に語った現在の関係性
つーちゃんが「ラヴ上等」に出演したことを受け、中町JPは「本来あの場所にいない、何でもフリーなタイプだったらどういうタイプをあげるんですか？」と質問。するとつーちゃんは「本当に女は顔なんで。マジで髪が長い綺麗系が好きなんで」と好みのタイプをぶっちゃけ。中町JPが「じゃあ（Babyは）ドンピシャだったってこと？」と深掘りすると「結構ドンピシャで。女は顔っすね。マジで10：0かなって思う。顔が可愛ければ、可愛いからしょうがないよな、ってなるし」と語っていた。
また、中町JPはつーちゃんがInstagramにてBabyとの交流を包み隠さず公開していることについてツッコむと「だからそれはもう、それは付き合ってますよ。付き合ってます、今」と明言。「それってもう発表してます？」と聞かれ「発表してんのかな？でも、付き合ってます、みたいなのは言ってないかもしんないけど…」と答え「マジで付き合ってるっす、今」とBabyとの交際を認めていた。
「今って遠距離恋愛になるんですか？」という質問には「まぁ一応遠距離恋愛かな」と返答。「遠距離恋愛とかできるんですか？」と振られると「もう、全然。女の子顔可愛いんで、全然尽くせますよ」とBabyへの想いを熱弁していた。
つーちゃんは、キャバクラ経営者として活躍。最終学歴は少年院で暴走族元総長という経歴が話題に。また「女は顔」と断言している。Babyは、塗装業をはじめ、タレントとしても活躍。極貧家庭を経て、施設で育った。空手で心身を鍛えるも、本当は「甘えたい」という願望を持つ。つーちゃんは最終告白でBabyに告白し、2人は晴れてカップルに。最終話ではデートの様子も描かれた。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
