ABEMA『#アベプラ 衆院選 SP』EXIT、岸谷蘭丸、ひろゆき出演
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA NEWSチャンネル」にて衆議院議員選挙の投開票日である２月８日（日）夜19時50分より、特別番組『#アベプラ 衆院選 SP〜EXIT と蘭丸と、時々ひろゆき〜』を生放送することを決定した。
『#アベプラ 衆院選 SP』では、平日夜帯のニュース番組『ABEMA Prime』にてMCを務めるお笑いコンビ・EXITが2025年の参院選に続き３度目となる選挙特番MCを務める。さらに、“次世代の論客”としても注目度が集まる実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸さんと『ABEMA Prime』の水曜MCを務めるネット掲示板『２ちゃんねる』創設者の“ひろゆき”こと西村博之さんも番組途中から加わり、“異色のトリプルMC”体制で番組をお送りする。
兼近さんは「ダラダラ話してます。皆様これを見ながら、とやかく言いあいましょう！」、りんたろー。さんは「先ほど期日前投票ぶっかましました！！いつもは忘れた頃にやってくるので思い出す時間が必要でしたが今回は前回の知識である程度いけるかもしれません！この勢いで今回は二言！！当事者として発言できたらと思います！！」、岸谷さんは「唐突な選挙にびっくりでしたが、またMCに呼んでいただいて光栄です！！近年の選挙では投票によって如実に政治が変わってきたと思います。今回も成功体験を作りましょう！」、ひろゆきさんは「選挙結果によって、どういう日本になっていくのかという予想を視聴者がしやすくする番組にしたいですー。」とそれぞれ意気込みコメント。
また、同日の23時30分からは「ABEMA」の辻歩アナウンサーと“選挙大好き芸人”の異名を持ち自らの足で多くの選挙区を回っている若手漫才コンビ「ゆかいな議事録」の山本期日前さんが選挙の舞台裏を交えながら開票結果を速報する特別番組『衆院選2026開票速報』も「ABEMA NEWSチャンネル」にて生放送。
（C）AbemaTV, Inc.
