聖火リレーでの2大レジェンド共演が「熱すぎる」　バレージ＆ベルゴミのサン・シーロ降臨に「90年代のサッカーファン歓喜」【冬季五輪】

ミランとインテルのレジェンドが聖火リレーで共演した(C)Getty Images

現地時間2月6日、ミラノ・コルティナ五輪の開会式が開催され、メイン会場となったスタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ（サンシーロ）ではさまざまな演出やアトラクションが行われ、冬の祭典の開幕を彩る華やかなセレモニーが繰り広げられた。

イベントの終盤では、会場内に聖火が運び込まれ、開催国イタリアや、オリンピックにゆかりのある著名人が聖火リレーに参加。その顔触れの中には、1970年代から90年代にかけサッカーセリエAで長きに渡り活躍した、フランコ・バレージ氏、ジュゼッペ・ベルゴミ氏の姿があった。

バレージ氏はミラン、ベルゴミ氏はインテルと、それぞれミラノを本拠地とする名門クラブで現役生活を送り、まさにチームの象徴的存在として、数々のタイトル獲得に貢献した。今回の開会式の舞台“サン・シーロ”は両クラブの本拠地でもあり、かつてスタジアムを沸かせ続けたレジェンド2人が聖火リレーに加わり、地元開催の五輪に花を添える形となった。

20年前の2006年、同じくイタリアで開催されたトリノ冬季オリンピックの開会式ではF1フェラーリのマシンが登場し、スタジアム内を走行するという演出も展開されている。今回も、イタリアスポーツの歴史に名を刻んだビッグゲストが参加し、国内外のファンの注目を集めた。