中国に国籍変更で批判も「不公平。本当に嫌」　米国生まれの女王アイリーン・グーが持つ収入36億円超えの影響力【冬季五輪】

スキーの枠では収まらない特大の人気を持つアイリーン・グー(C)Getty Images

その人気ぶりはもはやスポーツを超越している。来る現地時間2月6日に開会式を迎えるミラノ・コルティナ冬季五輪に女子フリースタイルスキーの中国代表として出場予定のアイリーン・グー（谷愛凌）だ。

【写真】氷上と雪上のヒロインたち 冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！

現在22歳の彼女は、まさに才色兼備だ。アメリカから中国代表に転身して挑んだ前回大会では、フリースタイルスキー・ハーフパイプ、スロープスタイル、ビッグエアで3つのメダル（金メダル2個、銀メダル1個）を獲得。一方でプライベートではスタンフォード大学に通う現役生でありながら、167センチの長身を活かしてモデルとしても活躍。これまでもフェンディ、グッチ、ルイ・ヴィトン、ポルシェといった高級ブランドの広告塔を務め、活動の幅を広げている。

圧倒的なカリスマを誇る彼女の秘める影響力の大きさは何よりも数字が物語る。米経済誌『Forbes』がまとめた「女性アスリートの収入」によれば、グーの年間収入は、なんと2310万ドル（約36億4980万円）。そのうち広告収益を含めた副収入額は2300万ドル（約36億3400万円）となっており、彼女の一般層に対するリーチの広さを感じさせる結果となっている。

また、SNS上でもグーの存在感は圧巻だ。中国版Xと言われる『Weibo』のフォロワー数は驚異の700万人超え。そしてインスタグラムのフォロワー数も500万人上回っており、幅広い世代に知られた存在となっているのは一目瞭然と言えよう。

人気の秘密は、批判にも臆さない強い姿勢にある。2019年6月に教育熱心な母親（中国国籍）の勧めで、中国国籍に変更したグーは、米国内で猛烈なバッシングを受けた。米メディア『The Athletic』によれば、当時ニュース局『FOX News』の司会を務めたウィル・ケイン氏からは「恩知らずで、恥知らず」と叩かれた。