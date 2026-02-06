縦目のスポーツカー

これまで世界各国で開催された自動車イベントでは、個性豊かなコンセプトカーが数多く登場し、大きな話題を呼んできました。

なかでも、2017年の「第45回 東京モーターショー」で世界初披露された「GR HV Sports Concept（以下、GR HVスポーツ）」は印象的な存在で、現在もユーザーから反響の声が寄せられ続けています。

【画像】超カッコイイ！ トヨタ「“2人乗り”スポーツカー」を画像で見る（22枚）

GR HVスポーツは、トヨタが掲げる“スポーツカーと環境技術の融合”を体現した挑戦的なモデルでした。

世界耐久選手権（WEC）のレーシングマシン「TS050 HYBRID」を想起させるスタイリングと、そこで培われたハイブリッド技術「THS-R（TOYOTA Hybrid System-Racing）」を搭載。

ベースは「86」ながら、次期モデルのプレビューではなく、レーシングHV技術の可能性を探る試験的な位置づけでした。

外観はマットブラックのボディにLEDヘッドランプやリヤディフューザーを組み合わせ、レーシングカーの迫力を漂わせます。

最大の特徴は、往年のスープラを彷彿とさせる脱着式ルーフ「エアロトップ」。全長4395mm×全幅1805mm×全高1280mmというロー＆ワイドなプロポーションで、2シーターとして仕立てられました。

インテリアには遊び心が光り、センタークラスターにギアポジションスイッチを配置。スタートスイッチはシフトノブ内部に隠され、操作する楽しさを演出しました。

パワートレインには「THS-R」を採用。詳細なスペックは明かされませんでしたが、FR駆動方式と車体中央に置かれたバッテリーによる重量バランスの最適化が図られています。

さらに注目すべきは、ATでありながらボタン操作でMTモードに切り替えられる「Hパターンシフト」。クラッチペダルなしで6速MTの操作感を楽しめる革新的な仕組みでした。

※ ※ ※

完成度の高さにもかかわらず市販化は実現せず、背景には86ベースの試験車であったこと、レーシングHV技術のコスト面の課題、そしてその後の「GRスープラ」「GRヤリス」「GR86」など量産GRモデルへの開発リソース集中があったと考えられます。

それでもユーザーからは「エアロトップの造形が斬新」「今見ても新鮮」といったデザイン面での評価や、「コンセプト止まりなのが惜しい」「市販されていたらGRブランドの象徴になっていたと思う」といった市販化への期待が寄せられ続けています。

とはいえ、GR HVスポーツの存在は無駄ではありません。GR86のデザインに一部要素が受け継がれた可能性が指摘されており、また「市販車にレーシング技術を展開する」というGRの理念を鮮明に示したモデルでもありました。

次期GRスープラにはハイブリッド搭載の噂もあり、THS-Rで培った知見が未来のGRスポーツに息づく日が来るかもしれません。