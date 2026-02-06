W杯予選兼ねるU17アジア杯&U17女子アジア杯のポット分けが発表!!
アジアサッカー連盟(AFC)は5日、AFC U17アジアカップとAFC U17女子アジアカップの組合せ抽選会が今月12日に開催されることを発表した。ポット分けも発表され、日本は男女ともにポット1に入った。
男子のU17アジア杯はサウジアラビアで5月に開催され、上位8チームがU-17ワールドカップ出場権を獲得する。日本など昨年のU-17W杯出場国はU17アジア杯予選を免除されており、16チームがU17アジア杯に出場。ミャンマーは2006年大会以来の出場となる。
直近3大会の成績に基づいて以下のポット分けとなった。
ポット1:サウジアラビア、韓国、日本、ウズベキスタン
ポット2:タジキスタン、オーストラリア、イエメン、インドネシア
ポット3:タイ、中国、ベトナム、インド
ポット4:北朝鮮、UAE、カタール、ミャンマー
U17女子アジア杯は中国で5月に開催され、上位4チームがU-17女子ワールドカップ出場権を獲得する。日本など昨年のU-17女子W杯出場国はU17女子アジア杯予選を免除されており、12チームがU17女子アジア杯に出場。レバノンは初出場となる。
直近3大会の成績に基づいて以下のポット分けとなった。
ポット1:中国、北朝鮮、日本
ポット2:韓国、タイ、オーストラリア
ポット3:フィリピン、ベトナム、インド
ポット4:台湾、ミャンマー、レバノン
抽選会は日本時間午後9時からU17女子アジア杯、U17アジア杯の順番で行われ、大会公式Youtubeチャンネルで生配信される。
