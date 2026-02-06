『呪術廻戦』るかっぷに『死滅回游』の「伏黒恵」と「禪院直哉」がセットで登場
メガハウスは、『呪術廻戦』より「るかっぷ 呪術廻戦 伏黒恵 ver.2＆禪院直哉 セット【限定座布団付き】」(8,910円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年8月発送予定。
2026年8月発送予定「るかっぷ 呪術廻戦 伏黒恵 ver.2＆禪院直哉 セット【限定座布団付き】」(8,910円)
るかっぷ 『呪術廻戦』シリーズに、『死滅回游』の「伏黒恵」と「禪院直哉」が登場。
るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長のフィギュアシリーズ。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっており、首は可動で表情をつけて楽しむことができる。
「限定ミニ座布団」が付属しているのはプレミアムバンダイ限定となっている。
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
2026年8月発送予定「るかっぷ 呪術廻戦 伏黒恵 ver.2＆禪院直哉 セット【限定座布団付き】」(8,910円)
るかっぷ 『呪術廻戦』シリーズに、『死滅回游』の「伏黒恵」と「禪院直哉」が登場。
るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長のフィギュアシリーズ。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっており、首は可動で表情をつけて楽しむことができる。
「限定ミニ座布団」が付属しているのはプレミアムバンダイ限定となっている。
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会