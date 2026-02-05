櫻坂46山崎天、男装で“撮影者”井上梨名にファンサ「櫻撮」先行カット解禁
【モデルプレス＝2026/02/05】アイドルグループ・櫻坂46のメンバーが互いの素顔を撮影したオフショット写真集「櫻撮（さくさつ）VOL.01」（3月17日発売／講談社）より、先行カットが公開された。
【写真】櫻坂46山崎天、メンバーと頬寄せ密着
今回公開されたのは、山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）がウィッグを着用して男装しているショット。男装の”イケメン”ぶりに定評のある山崎が、撮影者の井上梨名と一緒にハートマークを作り、”ファンサ”している1枚だ。
写真集「櫻撮」では、これまで週刊誌「FRIDAY」の連載で掲載されていたカットに加えて、大量の未公開カットを掲載予定。写真集に掲載されるカットのうち、約半数が初公開カットになる予定だ。（modelpress編集部）
◆山崎天、男装で“ファンサ”ショット
今回公開されたのは、山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）がウィッグを着用して男装しているショット。男装の”イケメン”ぶりに定評のある山崎が、撮影者の井上梨名と一緒にハートマークを作り、”ファンサ”している1枚だ。
◆「櫻撮（さくさつ）VOL.01」
