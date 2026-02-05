「いい感じ。段ボールベッドではない」「自販機は無料で使い放題」英アイスダンサーが選手村を紹介【冬季五輪】

ベッカー（左）は選手村での生活を楽しんでいるようだ(C)Getty Images

“冬の祭典”まであと少しだ。

現地時間2月6日の開幕が目前に迫るミラノ・コルティナ冬季五輪。すでにSNS上では、現地の様子を発信した選手たちの投稿が多く上がっており、中でもフィギュアスケート、アイスダンス英国代表のフィービー・ベッカーは、選手村紹介のTikTok動画で反響を集めている。

まず到着した直後の動画では、「みんなの知りたい質問に答える時が来たみたい。ベッドは段ボール製なのか？」と切り出し、部屋を紹介。ベッドフレームを軽く叩きながら、「いい感じ」と感想を述べ、「段ボールベッドではない。私が知る限りだけど」と答えた。

さらにその翌日、「これが今のところ一番お気に入りの特典」と絶賛しているのは、選手村に設置された自動販売機だ。動画には、アイスダンスでカップルのジェームズ・ヘルナンデスが登場し、スポーツドリンクを選択。「無料で使い放題。アメージング」と興奮を隠せない様子だ。