「いい感じ。段ボールベッドではない」「自販機は無料で使い放題」英アイスダンサーが選手村を紹介【冬季五輪】
ベッカー（左）は選手村での生活を楽しんでいるようだ(C)Getty Images
“冬の祭典”まであと少しだ。
現地時間2月6日の開幕が目前に迫るミラノ・コルティナ冬季五輪。すでにSNS上では、現地の様子を発信した選手たちの投稿が多く上がっており、中でもフィギュアスケート、アイスダンス英国代表のフィービー・ベッカーは、選手村紹介のTikTok動画で反響を集めている。
【写真】氷上と雪上のヒロインたち 冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！
まず到着した直後の動画では、「みんなの知りたい質問に答える時が来たみたい。ベッドは段ボール製なのか？」と切り出し、部屋を紹介。ベッドフレームを軽く叩きながら、「いい感じ」と感想を述べ、「段ボールベッドではない。私が知る限りだけど」と答えた。
さらにその翌日、「これが今のところ一番お気に入りの特典」と絶賛しているのは、選手村に設置された自動販売機だ。動画には、アイスダンスでカップルのジェームズ・ヘルナンデスが登場し、スポーツドリンクを選択。「無料で使い放題。アメージング」と興奮を隠せない様子だ。
その後もTikTokに動画が連投されており、今大会で五輪デビューを果たす20歳のベッカーは、英国代表ウェアを開封したり、実際に着用したり、他の選手とピンバッジを交換したり、サウンドバスのクラスに参加したりと、開幕直前の選手村生活を存分に楽しんでいる様子だ。
果たしてどんな五輪となるのだろうか。17日間の熱戦から目が離せない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。