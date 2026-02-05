「ところで飛奈刑事のアリバイは？」ドラマ『再会』主人公に疑いの目が向く急展開に「盲点だった」

竹内涼真主演、横関大による江戸川乱歩賞受賞作を連続ドラマ化したヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』。

本作は、飛奈淳一（竹内涼真）・岩本万季子（井上真央）・清原圭介（瀬戸康史）・佐久間直人（渡辺大知）ら4人の同級生を中心としたストーリーだ。

4人は小学生のとき、強盗事件の犯人と相撃ちになって殉職したらしき圭介の父・和雄（弓削智久）の遺体を発見。すると彼らは、和雄の拳銃をタイムカプセルに入れて埋め、誰にも言えない秘密を共有した。

そして23年後、刑事となった淳一は、直人の兄が何者かに命を奪われた事件を担当することになるも、事件で使用された凶器はかつて4人でタイムカプセルに埋めたはずの拳銃で…。

2月3日（火）に放送された第4話では、敏腕刑事・南良理香子（江口のりこ）が、淳一に鋭い質問をぶつける展開が描かれた。

（※以下、第4話のネタバレがあります）

【映像】南良にアリバイを尋ねられた淳一の回答は…

◆「形式的に聞いてるだけですよ」

23年前、自分たちがタイムカプセルに埋めたはずの拳銃が直人の兄を射殺した凶器と判明するも、拳銃を埋めた件は隠し続けている淳一たち。

あるとき、警察署にいた淳一は、万季子から電話を受け談笑していた。

そして電話を切ると、バディを組む刑事・南良から「なんだか楽しそうでしたね」と声をかけられる。

今回の事件と23年前の強盗事件が繋がっていると睨んでいる南良は、「見落としがないか洗ってるんです。23年前の事件」と告げ、「ところで飛奈刑事のアリバイは？」と、ついに刑事仲間である淳一にも容赦なく疑いの目を向けた。

淳一は「えっ」と戸惑うも、南良は淡々と「形式的に聞いてるだけですよ」といい、直人の兄が殺害された夜にどこで何をしていたのか再び尋ねた。

これに淳一は「雀荘で麻雀してました。ボロ負けです」と冷静に即答。それでも南良は「へえ〜」と返すのみで、彼に向ける視線は鋭いままだった。

淳一もまた犯人候補の1人として疑われ始め、SNS上では「これで飛奈刑事だったら本当に怖い」「淳一のアリバイは盲点だった」といったコメントが飛び交っていた。