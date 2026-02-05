「子どもに株式投資やカードを持たせるのは早い」と考えている人も多いでしょう。一方、実は日本でも0歳から証券口座が作れ、15歳からは本人主導で投資や決済ができるなど、10代で「生きた経済」を学ぶ土壌はすでに整っています。これまでの常識にとらわれず、お金に関する考え方をアップデートすべきなのは、むしろ親世代なのかもしれません。本記事では、池澤摩耶氏の著書『元外資系投資銀行トレーダーママが伝授 子どもを人生ゲームの勝者にする最強マネー教育』から、金融ツールを賢く使いこなし、10代で「投資家デビュー」を果たすための具体的なステップを紹介します。

満15歳から門戸が開かれている日本の株式市場

2021年、アメリカの大手投資信託会社フィデリティ・インベストメンツが、子ども向けの証券口座を提供し始めたことが話題になりました。

13歳から17歳のティーンエイジャーが、保護者の監督のもと、スマホのアプリを使って自分で銘柄を選び、投資判断までできるというサービス。いかにも投資先進国アメリカらしいアプローチですよね。

でも実は、日本でも子ども名義の証券口座を0歳から作ることができるんです。もちろん未成年のうちは運用は親が代理で行いますが、仕組みとしてはしっかり整っています。子どもが成長して満15歳になれば、実際に投資の判断をしたり、少額からトレードをすることも可能です。日本の制度も、思っている以上に「子ども×投資」にやさしい。

せっかく日本でもティーンエイジャーが投資を始めるための制度が整っているのに、それがあまり知られていないのはちょっともったいない話。

18歳未満でも「未成年口座」という証券口座を開設できる証券会社はたくさんあり、たとえば、SBI証券、楽天証券 などが代表的です。条件に少しずつ違いはあるものの、基本的にはいずれも0歳から口座を開くことが可能です。

そして15歳の誕生日を迎えた日から、子ども自身が主導して取引できるようになります。つまり、思ったよりずっと早く「親子で投資」を始められるのです。それまでの15歳未満のうちは、「子ども名義の口座を親が動かす」という形しかとれないので子どもは関わらないことが多いですが、もったいない！ せっかくなら、未成年口座を“親子で学ぶ場”として活用してみてください。

たとえば、小中学生のうちはこんなふうに運用してみましょう。

親が実際にお金を動かすときに、子どもも一緒に画面を見て話す 月に一度、資産がどう増減しているかを一緒に確認する 含み益や損が出たら、その理由をニュースなどで一緒に調べてみる

こうした積み重ねが、子どもの「経済を見る目」を育てていきます。「ただの預金」では学べないリアルなお金の動きを、親子で体感してみてください。

「でも、子どもに投資なんて本当に理解できるの？ 興味持つのかな……」

そんな不安を感じる人もいるかもしれません。

でも大丈夫、それは投資先の選び方次第なんです。オリエンタルランド、Apple、NIKE、任天堂。子どもたちが普段から目にしている会社の株を選べば、それだけでニュースや値動きが“自分ごと”になっていきます。

「この前スーパー行ったら、〇〇のアイスだけ売り切れてたね」

「新しく出たあのゲーム、クラスでも話題になってたよ」

そんな日常の小さな気づきが、“経済を見る目”を育てる。実際に株価と照らし合わせてみると、「これってこうつながってるんだ！」と子どもたちは驚くほど興味を持ち始めます。ニュースや社会の出来事が“お金”と結びついて動いている実感を得られたとき、子どもの視野はぐんと広がっていくんです。

「世の中の動きとお金の動きはつながっている」

その感覚を日々の生活のなかでリアルに体験できていれば、15歳になったとき、投資家デビューに自信を持って一歩踏み出せる。いよいよ、子ども自身が取引の主役となって、世界を巻き込んだお金の流れを読む“人生ゲーム”に参加する時です。“経済は自分ごと”という目線を持った10代は、きっとこれからの時代を柔軟に、そして芯を持って生き抜いていくことでしょう。

クレカより安心！15歳から持たせたい「デビットカード」

15歳になると同時に、子ども名義の金融機関口座で「デビットカード」をつくるのも、おすすめしたいステップの一つ。デビットカードとは、使用した時にすぐ、紐づいている銀行口座から代金が引き落とされる即時決済型のカードです。クレジットカードと違い、銀行口座の残高がそのまま利用限度額になるため、使いすぎを防げるのが大きなメリット。任意で利用限度額の設定もできるので、親としても安心です。

ソニー銀行の「ファミリーデビットカード」なら、12歳から作れるので、中学生のうちからお金の使い方や計画性を学ぶきっかけにもなり、親子で話し合いながら実生活に即したマネー教育が始められます。

子どもにデビットカードを持たせると、こんなメリットがあります。

（1） 現金を持ち歩かずにすむから、安全

子どもが多額を持つのは、やっぱり心配。でもデビットカードなら、お金はすべてカード＋口座で管理できるので、紛失や盗難のリスクも低くなります。

（2） 外出先でお金が必要になっても対応できる

「お金が足りなくなっちゃった！」という時でも、親が子どもの口座にすぐ振り込めばOK。ATMから引き出すことも、交通系ICカードにチャージすることも、タクシーに乗ることもできて安心です。

（3） 使ったお金がすぐわかる＝見える化できる

決済したら、すぐに口座から引き落とされるのがいいところ。銀行アプリと連携すれば子ども自身が支出を振り返れるので、自己管理の力もつきます。

息子の為替リテラシーが上がった一枚のデビットカード

カナダに留学中の我が家の息子には、ソニー銀行の「Sony Bank WALLET（外貨口座連携型デビットカード）」を持たせています。このカードは、円はもちろん、米ドル・カナダドル・ユーロ・英ポンド・豪ドルなど、11通貨に対応していて、外貨預金口座に残高があれば現地通貨でそのまま決済できるのが大きなメリット。為替手数料がかかりません。

外貨口座に残高が足りない場合は、円普通預金から自動的に両替して決済できる仕組みになっていて、とても便利。さらに、カード利用のたびに保護者と子どものスマホに通知が届くので、不正利用や無駄遣いの抑止にもなります。

実際、息子はこのカードを持ってから、為替チャートを見ながら両替のタイミングを見極めていて、為替リテラシーがぐっと上がりました。

「昨日1万円両替したときと、今日同じ1万円を両替したときで、受け取れるドルが違った！」

そんな“肌感覚”の学びは、机の上だけでは得られない貴重な経験です。

私が留学した当時はわざわざ街にある両替所へ行く必要がありましたが、今は本当に便利になったなと、しみじみ感じています。

池澤 摩耶

元外銀トレーダー