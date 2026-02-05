開幕直前もインフラ不安が浮上…コルティナで観客輸送用のロープウェー工事が現在も継続中 海外報道【冬季五輪】
開幕が目前に迫っているミラノ・コルティナ冬季五輪(C)Getty Images
現地時間2月6日に開会式を迎えるミラノ・コルティナ冬季五輪。開催地の一つであるコルティナ・ダンペッツォでは、大会運営に影を落とす課題が浮上している。女子アルペンスキー競技の観客輸送の要となるロープウェー整備が難航しており、開幕直前になっても現地では工事が続いているという。
この状況について、ドイツ紙『Die Welt』は「冬季五輪の開会が迫っているが、コルティナではまだすべてが完成しているわけではない」と報じている。本来はロープウェー「アポロニオ・ソクレペス」が、町の山麓側から観客を競技会場のトファーナまで運ぶ予定だったが、工事は現在も続いている。
大会運営への影響も避けられない。同紙は「ゴンドラ式ロープウェーの工事が続いているため、選手や観客はおそらく別の方法で山へ運ばれることになる」とし、シャトルバスの増便など、代替輸送を前提とした対応がが検討されている状況を報じている。
工事の遅れは、完成時期の見通しにも影を落としている。同紙は記事の見出しで、「ロープウェーはいつ完成するのか？ それは誰にも分からない」と表現。「ある作業員は『最低でもあと2週間はかかる』と言い、別の技術者は『1週間程度ではないか』と見ている。いら立った様子の現場責任者は、いっそ何も答えたくないという態度だ」などと記し、現地で先行きが読めない状況が続いていることを示した。
こうした事情を受け、記事では学校運営にも言及。「現在の状況は、コルティナで学校閉鎖にまで影響を及ぼしている」とした上で、地元当局に対し、2月10日と12日、さらに可能であれば11日についても休校とするよう要請が出されたとのこと。目的は「交通の大混乱を防ぐこと」だという。
ドロミテ山脈に位置するコルティナは、1956年冬季五輪の開催地として知られる人口約5000人規模の山岳リゾートだ。『Die Welt』は、五輪ムードが高まる一方で、工事現場や交通規制が残る現状を描写し、インフラ整備と大会準備が並行して進む開幕直前の姿を伝えている。
