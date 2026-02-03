なにわ男子「僕たちを見つけてくれて、本当にありがとう」初ドーム駆け抜け「いつかスタジアムで」ファンに誓い【メンバー挨拶全文／なにわ男子 1st DOME LIVE ’VoyAGE’】
【モデルプレス＝2026/02/05】なにわ男子が2月4日、京セラドーム大阪にてグループ初単独ドーム公演「なにわ男子 1st DOME LIVE ’VoyAGE’」の最終公演を開催。終盤ではメンバー7人がそれぞれファンへ感謝や決意を語った。【メンバー挨拶全文】
【写真】王冠＆ド派手衣装でドームに立つなにわ男子
昨年11月にCDデビュー5周年イヤーへ突入したなにわ男子が、グループとして初となる単独ドーム公演を開催。東京ドーム、京セラドーム大阪の2会場で行われ、京セラドーム大阪では史上初となる6日間連続公演を実現した。
1月30日から2月4日までの6日間で27万人、東京ドーム公演を含む全8公演で約38万人を動員。本公演は、なにわ男子の“これまで”と“今”、そして“これから”を旅路になぞらえた構成で、アンコールを含む全38曲を披露した。
唯一無二のオーラを放つ王子様衣装での華やかな登場や、巨大バルーンに吊るされた自転車で空を飛ぶ演出、総勢50人の関西ジュニアとともに繰り広げる圧巻のパフォーマンスなど、約3時間にわたり5周年への感謝とさらなる決意を届けた。
以下、本編最後のメンバー挨拶全文。
本日は皆さん、ご来場いただきまして、本当にありがとうございました！僕は個人的にですけど、このドームライブは、3大ドーム、4大ドーム、5大ドームと広げていけるドーム公演になるんじゃないかなと思い、リハをやってきました。そして、こうやって、こんなにもたくさんの方々が僕たちを応援してくださって、すごく愛を届けてくださって。本当に自信を持って、これから3大ドーム、4大ドーム、5大ドームと広げていけるんじゃないかっていう自信がつきました。それは本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。
本当に、僕たちは皆さんに支えられています。5大ドームも目標ですけども、いつか…まあ今、贅沢を言っていいなら、この7人と、そしてなにふぁむ（※ファンネーム）と、いつかスタジアムで花火を見たいと思っています。なので、これからも僕たち、ここからどんどんどんどん加速していくので、なにわ男子の応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。
僕の今の気持ちを大声で言いたいと思います！……なんやったっけ？（笑）ごめんごめん、なんやったっけ。（思い出して）行きます、行きます！史上初が、成し遂げたぞ〜！！！イェーイ！！！！！！！……すみません、一瞬飛んでいきました、どこかに（笑）。
今日が6日目ということで、もう6日間、京セラでやるっていうことが史上初っていうのを聞いて、本当に「夢が叶った」っていう言葉が溢れ出してきて。やっぱりドームでするっていうこともそうですし、こうやって史上初をいただけるっていうのもそうですし、本当に、僕たち7人、そしてスタッフの皆さん、そして今目の前にいる皆さん、そして全日本、全世界、全宇宙にいるなにふぁむの皆さんに支えられたからかなと思って。支えられた……はい！支えられました！すみません、頭ごっちゃらかっちゃらで（笑）。
いや、本当に、こうやって僕たちがこのステージに立てて、外周とかで回ったら、もう至る所、目線を360度回すと、皆さんのお顔が笑顔だったり、いっぱい団扇で「これして〜！」とか、手振ってくれたり、ペンライト振り振りしてくれたり。皆さんのその気持ちがすごくて、このステージに立てて本当に良かったなと思っております。
もっともっとこの幸せを、皆さんに、一人一人に与えて、もっともっと皆さんが幸せになってもらえるように、僕たち精一杯頑張りますので、何卒、応援のほどよろしくお願いします。僕たちの夢はまだまだこれから先、いっぱいあります！皆さん、ついてきてください！本日はどうもありがとうございました。
今日もたくさんのなにふぁむが、ここ京セラドーム大阪に来てくれています。みんな、ありがとうね、本当。いやぁ、ありがたいことに誕生日をお祝いしていただき、本当にありがとうございます。改めて、たくさんの人の愛を感じました。
横山くんからのビデオレターを見てる時に、横山くんからもらった言葉をふと思い出して。「頑張ってたら、誰か見てるから」って。その言葉を信じて、僕はずっとずっと頑張ってきました。いつこれが報われんねやろな、と思いながら頑張ってたんですけど、一番近くにいるファンの人が、ずっとずっと支えてくれてました。
だからこそ、こうして今僕は、最高のメンバーと出会って、最高のファンの皆さんと、最高の場所で、最高の思い出を作ることができています。みんなも今、何かチャレンジしてて、うまくいかないなって思った時、いずれかは点と点が繋がります。そして、落ち込んだ時は、なにわ男子を思い出してください。僕たちはずっと、なにふぁむのそばにいます。これからもずっとずっと一緒に、たくさんの夢を叶えていきましょう。本日はありがとうございました。
本日は僕たちに会いに来てくれて、本当にありがとうございました。皆さん、幸せでしたか！？（「イェーイ！」の声を受けて）ありがとうございます。
今日で京セラ公演最終日ということで、こんなにもたくさんのなにふぁむのみんなと会えたことがすごく嬉しいですし、ここまでやってこれて、本当に間違ってなかったんだなって、今実感しております。
でもここまで来れたのは、もちろん大好きなメンバーのおかげですし、何より、ここにいる、そしてここだけじゃない、たくさんいてくれるなにふぁむのみんなのおかげやと思ってます。みんながいるから僕たちがいますし、僕たちがいるからみんながいる。そういう関係で、お互い支え合いながら、愛し合っていけたらなと思っております。僕たちは皆さんのことが大好きです。
最後に、これだけ言わせてください。（地声で）なにふぁむ！大好きだよ〜！！！（会場拍手）やっぱりこの言葉に尽きると思います。本日は本当にありがとうございました。
本日は本当にありがとうございました。今日一日、楽しかったですか？（「イェーイ！」の声を受けて）僕は、ご満悦でございます、はい（笑）。
皆さんとこうやって、東京ドームから京セラドーム6日間、最高の思い出ができました。それが明日からは宝物だなと感じております。皆さんと色んなところに行って、色んなことをして、色んなことを感じて、色んな思い出がたくさんあるんですけど、この数日の思い出は、すっごい輝いてると思います。これまでの僕たちを見た時に、パッと目がいくような思い出ができたなと思っています。
アリーナからドームまで、皆さんと会える予定が先に待ってたので、すごい楽しみな気持ちでいっぱいだったんですけど、またすぐ会えます！だって、5周年ですから。皆さんとたくさん会って、たくさん思い出を作っていきたいなと思っています。もちろん、その先もたくさんの宝物を見つけに行きましょう。本日は本当にありがとうございました。
本日は、会いに来てくださり、本当にありがとうございました。皆さんはオープニングからめちゃくちゃ綺麗な明かりで僕たちを照らしてくれて、本当に、アイドルで良かったなと、心の底から思いました。
僕は、お仕事の中でコンサートが一番大好きなんですけど、やっぱりそれは、色んなところで僕たちを見つけてくれて、会いたいなと思ってくれて、時間を作ってくれて、準備してくれて。それで、こうやって僕たちも準備して、皆さんに披露するんですけど、お互いが愛をぶつけ合って、ホールから始まって、アリーナから始まって、ドームまで、こうして皆さんと来れたのがすごく嬉しくて、この幸せな空間をこれからももっともっと大事にしたいです。
なので、これからも僕たちのこと、大好きでいてください。僕たちを見つけてくれて、本当にありがとう。これからもよろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。
アイドルって、最高ですね。今日ずっとライブしてて、最高に楽しかったです。なにわ男子って、最高やなって思いました。皆さんはどうですか？なにふぁむって最高ですか？（拍手と声援を受けて）ありがとうございます。
このドームライブ、東京ドームから始まって、東京ドーム2日間、京セラドーム6日間をさせていただきました。すごく濃くて、毎分毎秒が夢のようで、今見てるのが現実なんだっていうのが、すごく不思議な感覚で。でも、目の前には一人一人、皆さんがいて。終わってしまうのは、達成感もあるし、達成感はあるけど、すごく寂しくて。ずっとこうやってライブしてたいなって思いました。
先ほど謙杜も言った通り、5周年イヤー、たくさん色んなことを考えています。皆さんとたくさん会えるように考えています。今日だけじゃなくて、またぜひとも、なにわ男子に会いに来てください。
今日、団扇でもありましたけど、出会ってくれて本当にありがとうございました。なにわ男子は、これからも一歩一歩進んでいきたいと思いますので、ぜひとも皆さん、応援のほどよろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。
