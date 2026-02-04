全日本空輸（ANA）は、「国際線航空券タイムセール」を2月4日から10日まで開催する。

アジアやアメリカ、オセアニア行きなどに設定がある。搭乗期間は3月1日から10月31日までで、路線により設定期間は異なる。設定路線と往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージ込み、諸税別。

予約クラスはエコノミークラスが「K」、プレミアムエコノミークラスが「N」、ビジネスクラスが「P」となる。

この他にも、国内線を対象にタイムセールを実施している。

・日本各地発着（エコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスの順）

マニラ（35,000円／-／141,000円）、上海（30,200円／-／95,000円）、北京（35,200円／-／106,000円）、香港（36,800円／-／166,800円）、ホーチミン（39,000円／-／198,000円）、ハノイ（39,000円）、大連（45,000円／-／108,000円）、台北/松山（46,800円）、バンコク（49,100円／-／231,600円）、広州（51,200円）、杭州（53,000円／-／108,000円）、青島（53,000円／-／113,000円）、深セン（62,000円／-／120,000円）、クアラルンプール（62,600円／-／282,600円）、シンガポール（67,600円／-／299,000円）、ジャカルタ（70,800円／-／290,800円）、ムンバイ（72,800円）、デリー（75,800円）、ホノルル（90,000円／157,000円）、パース（94,800円／-／436,800円）、シドニー（99,800円／-／446,800円）、イスタンブール・ロンドン・パリ・フランクフルト・ミュンヘン・ブリュッセル・ウィーン・ミラノ・ストックホルム（125,000円）、ロサンゼルス・サンフランシスコ・ニューヨーク・シアトル・ワシントン・バンクーバー（155,000円）