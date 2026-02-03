「日経225先物」手口情報（3日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限2万2827枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月3日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万2827枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 22827( 20503)
ソシエテジェネラル証券 17436( 15165)
バークレイズ証券 8216( 7908)
サスケハナ・ホンコン 3460( 3460)
JPモルガン証券 3707( 2522)
野村証券 6178( 2392)
ゴールドマン証券 3903( 2102)
日産証券 2188( 2028)
モルガンMUFG証券 2020( 1745)
みずほ証券 2004( 1723)
SBI証券 2092( 1339)
ビーオブエー証券 1550( 1199)
UBS証券 1362( 980)
ドイツ証券 870( 865)
松井証券 860( 860)
BNPパリバ証券 2443( 857)
楽天証券 1196( 712)
三菱UFJ証券 958( 688)
シティグループ証券 2031( 481)
三菱UFJeスマート 593( 451)
大和証券 80( 0)
SMBC日興証券 76( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 329( 229)
楽天証券 91( 67)
ABNクリアリン証券 152( 52)
SBI証券 47( 37)
日産証券 27( 27)
ドイツ証券 24( 24)
バークレイズ証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 11( 11)
マネックス証券 11( 11)
松井証券 10( 10)
フィリップ証券 2( 2)
光世証券 1( 1)
JIA証券 1( 1)
証券ジャパン 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
ゴールドマン証券 1000( 0)
BNPパリバ証券 1000( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース