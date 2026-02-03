乾燥大麻を所持していたとして、厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部は2月2日、音楽デュオ「Def Tech」のMicroこと西宮佑騎容疑者を麻薬取締法違反（所持）の疑いで現行犯逮捕した。

「2日、東京都渋谷区の西宮容疑者の自宅から、数グラムの乾燥大麻が発見され、その場で所持容疑で逮捕されました。本人が認めているかどうかや、捜査の端緒については現段階では言えません」（捜査関係者）

Def Techは、西宮容疑者と、ハワイで育ったShenさんとの2人組。2005年に発売され楽曲『My Way』を含むファーストアルバムが、280万枚を売り上げる大ヒットを記録していた。その後、5年間の活動休止期間を経て、2010年に再結成を宣言、2月8日には、日本武道館でデビュー20周年記念のライブを開催する予定だった。

「記念ライブのチケットはすでに予定枚数を完売しています。さらに2025年には、全国16カ所でのホールツアーも成功させていました。周年ということもあり、ユニットへの期待値が急上昇していたところでした。

記念ライブを1週間後に控え、ファンもさぞ楽しみにしていたでしょうに、その直前での急転直下の逮捕となりました。所属事務所のウェブサイトには、公演中止が発表されています」（芸能担当記者）

所属事務所は、同時に《ファンの皆様ならびに関係各所の皆様へご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます》と、謝罪のコメントを発表。西宮容疑者本人とは連絡がとれておらず、事実関係は確認中としている。

「自宅で現行犯逮捕されたということですから、本人も言い逃れのしようがなかったのでしょう。こうした逮捕のされ方も、ファンにとっては衝撃的だったはず。今後の活動へのダメージは甚大です」（同前）

事件の詳報が待たれる。