【DMM通販：「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」関連ガンプラ 抽選販売】 抽選期間：2月3日14時～2月10日15時 当選発表：2月13日から4日以内

DMM通販にて、「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」関連ガンプラを対象にした抽選販売を実施している。抽選期間は2月10日15時まで。当選発表は2月13日から4日以内に行なわれる。

今回の抽選販売では、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」よりガンプラ「HG 1/144 アリュゼウス」「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」「HG 1/144 メッサーM01型 (ガウマン機)」の3商品がラインナップ。4月や5月発売分のほか、5月から6日に再入荷予定分も抽選販売の対象となっている。

なお抽選販売の注意事項として、申込みは1商品につき1人1点までとなっているほか、決済方法がクレジットカードのみとなっている。

「HG 1/144 アリュゼウス」

「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」

「HG 1/144 メッサーM01型 (ガウマン機)」

