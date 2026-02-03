葭葉ルミが一日警察署長に就任！ 飲酒運転防止を呼びかけた制服姿に「素敵な婦警さん！」の声
葭葉ルミが自身のインスタグラムを更新。「一日大塚署長させていただきました！」と、一日警察署長を務めたことを報告した。
【写真】警察官の制服を着た葭葉ルミ
「参加していただいた皆様、お越しいただきありがとうございました」と、当日足を運んだ来場者や関係者への感謝を伝えた。また「飲んだら乗るな！飲酒運転は犯罪です」と強く呼びかけるとともに、「ハンドルを持つ機会がクラブの次に多いので、安全運転を心がけて楽しいゴルフライフを過ごしたいと思います」と、ゴルファーとしての立場から交通安全への思いも明かしている。さらに「大塚警察署の皆様の心遣いがとても嬉しかったです。ありがとうございました！また会いに行きます！」と、警察署の温かい対応に触れ、充実した一日だったことを振り返った。公開された写真では、「一日警察署長」と書かれたタスキをかけ、警察官の制服姿でマイクを握る凛とした姿を披露。警察のマスコットキャラクターに囲まれた記念ショットや、パトカーに乗り込む様子も収められており、普段のゴルフウェアとはひと味違う新鮮な一面が印象的だ。また、大塚警察署から贈られた、今後の活躍を期待するメッセージ入りの感謝状カードも公開されている。この投稿にファンからは「かわいい…！」「素敵な婦警さん！」「ボールは飛ばしてもスピードは飛ばさないでッ！」といった声が相次ぎ、制服姿で一日警察署長を務めた葭葉の凛とした姿が注目を集めていた。
