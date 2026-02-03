「ファンケル 銀座スクエア」内の「創作料理 FANCL 令和本膳」では、旬のイチゴを使って繊細な味わいに仕上げた和スイーツや、だしを生かした風味豊かなセイボリーを楽しめる「和の苺アフタヌーンティー」が2026年4月22日（水）まで期間限定で開催されています。

「創作料理 FANCL 令和本膳」は、グルテンフリーの玄米イタリアンレストラン。アレルギーのある人、ヴィーガン・ベジタリアンの人でも安心して食事が楽しめるコンセプトになっています。

今回のアフタヌーンティーでも、心にも身体にもやさしいスイーツやドリンクがいただけますよ。気になるメニューを編集部実食レポとともにご紹介していきます。

甘味5種（編集部一部実食）

甘味は、「苺のマカロン」、「苺のカヌレ」、「苺のひとくち大福」、「苺羊羹とショコラテリーヌ」、「苺と白玉」のパンナコッタの5種が楽しめます。

まず、編集部がいただいたのは、「苺のひとくち大福」。真っ白な大福の皮の中に、イチゴ使用の白あんとイチゴがまるまるひとつ入っています。

ひと口食べると、もっちりとろけるような食感の大福と、イチゴのしゃくっとした軽い歯ざわりが心地よい♪白あんのやさしい甘さがイチゴの甘みをしっかり引き立たせています。

もうひとついただいたのは、「苺マカロン」。イチゴの断面がかわいらしく、口に入れるとイチゴの甘酸っぱさが豆乳クリームのやさしい甘さに包まれて、まろやかに溶け合います。

豆乳クリームならではの上品なコクと舌ざわりが口に広がり、すっきりと軽やかな後味で、くどくないのがうれしい！

前菜3種

前菜は、「苺サラダ稲荷」、「苺とせり胡桃の白和」、「苺とマスカルポーネの生ハム巻き」がいただけます。

和食店ならではの和セイボリーが魅力的。その繊細な見た目から小皿の色まで、職人のこだわりがうかがえます。また、玄米摺り流しも一緒にいただけます。

お食事（編集部実食）

お食事には、「苺と昆布〆鯛の玄米押し寿司」が。玄米のまま美味しく食べられるように作られた、玄米専用品種の金のいぶきが使用されているのだそう。玄米のプチプチ食感も楽しく味わえます。

イチゴのお寿司なんて初体験！ ドキドキしながら口に入れると…〆鯛の新鮮な味わいとイチゴのみずみずしさの相性が抜群！酢のツンとした香りが玄米で中和され、酢飯が苦手な人でもおいしくいただけるようになっています。

隣にあるだしにつけても、玄米だからこそ適度に味が沁みこみます。だしの豊かな味わいとともに味わう押し寿司は逸品です。

スコーン（編集部実食）

小麦やバターを使わず、国産玄米粉で作られた焼き菓子の「玄米粉のスコーンたい焼き」。スコーンたい焼きという聞き慣れない言葉にワクワクしながら、口に運びます。噛むと、もっちりとした食感。甘酒の自然な甘みをほんのりと感じられます。

付け合わせは、銀座はちみつ、苺ジャム、豆乳ホイップの3種。

銀座はちみつは、その名の通り銀座近くでとられたはちみつです。季節によって風味も変わるんだとか。ねっとりしていて、スコーンたい焼きとよく絡みます。

豆乳ホイップには、イチゴあんが練りこまれていて、ほんのりと酸味を味わえます。お好きな組み合わせで食べてみてくださいね。

20種のお茶＆季節のドリンク（編集部実食）

アフタヌーンティーで楽しめるお茶はなんと20種！抹茶、ほうじ茶、玄米茶などの日本茶5種と、ローズヒップピーチ、パイナップル＆ココナッツ、梅と青じそのグリーンルイボス、メイプルナッツの大麦ティーをはじめとしたノンカフェインティー15種が好きなだけ楽しめます。

カフェインレスなのも、身体に負担をかけないというコンセプトとして一貫していますね。

また、オプションプランとして、季節限定ドリンク 「苺華スパークリング」も。こちらもノンアルコールドリンクで、鮮やかなベリーのスパークリングとなっています。ひと口飲むと、シナモンスティックやオレンジピールの豊かな香りとベリーのほどよい甘みが口に広がります。グラスに差してあるイチゴもとってもキュート！

目の前でパフォーマンス！ ワゴンセラーサービスも

アフタヌーンティー中に、ワゴンセラーによる目の前でのパフォーマンスが2つ行われます。

できたてわらび餅（編集部実食）

1つ目は、「自家製わらび餅」。慣れた手つきでわらび餅が練り上げられるのを見られますよ。できたてのわらび餅は、きな粉、黒蜜タレ、みたらしタレから好きなものをかけることができます。

今回、編集部がいただいたのはきな粉＆黒蜜タレ。驚いたのは、わらび餅の弾力。練りたてだからこそ味わえる食感なのでしょうか。黒蜜タレは甘さひかえめで、噛むごとにやさしい甘みが広がります。

煎りたてほうじ茶（編集部実食）

2つ目のワゴンサービスは、「煎りたてほうじ茶」。目の前でほうじ茶の茶葉を煎るパフォーマンスを見ます。ゆすって茶葉に火を当てていると、間もなく白い煙が出てきました。

そして、そのままお湯と合わせ、湯のみに注がれていきます。ほうじ茶の豊かな香りがこちらにまでふんわりと広がってきます。ゆっくりと大きく息を吸って、その香りを楽しむのが醍醐味。まるでお茶屋さんにいるような気分を味わえます。

こうして用意された「煎りたてほうじ茶」。飲むと、温かいお茶が身体をほぐしていき、ほっとひと息つけます。口を流れた後、ほんのりしょっぱい余韻を残すのも特徴。アフタヌーンティーでいただける甘味とぴったりです。

スタンドは3種あり、公式サイトから予約することでお好みのタイプを選ぶことができます。

また、2026年2月7日（土）〜15日（日）の期間限定で、バレンタインにちなんだ千社札とハートチョコレートが付いてきます。千社札にはクスッと笑えるような言葉が…。ぜひ、ゲットしてみてくださいね。

職人が手がける、繊細で豊かな和の味わいとみずみずしい苺のコラボレーションをゆっくり落ち着いて楽しめる「和の苺アフタヌーンティー」。「創作料理 FANCL 令和本膳」には店内中央に大きなカウンター席もあるので、ひとりでも入りやすいのも魅力です。

シックな「和」の空間で、心落ち着く時間を過ごしたい方はぜひ、足を運んでみてくださいね。

AFTERNOON TEA MENU

■スープ

玄米摺り流し

■甘味5種

苺マカロン

苺のカヌレ

苺のひとくち大福

苺羊羹とショコラテリーヌ

苺と白玉のパンナコッタ

■前菜3種

苺サラダ稲荷

苺とせり胡桃の白和

苺とマスカルポーネの生ハム巻き

■お食事

苺と昆布〆鯛の玄米押し寿司

■自家製わらび餅

■玄米粉のスコーンたい焼き

(豆乳ホイップ、銀座はちみつ、苺ジャム)

■お茶20種 （おかわり自由）

・日本茶5種

抹茶、煎茶、釜炒り茶、ほうじ茶、玄米茶

・ノンカフェイン15種

ローズヒップピーチ、ブルーエルダーフラワー、リンゴとグリーンルイボス、

ふわり桃の香りハーブティー、パイナップル＆ココナッツ、梅と青じそのグリーンルイボス、マスカットハーブティー、イランイランハーブティー、アサイールイボス、ドラゴンフルーツハーブティー、メイプルナッツの大麦ティー、シチリアレモン、ルイボスキャラメル、マヌカハニージンジャー、よもぎ茶



■創作料理 FANCL 令和本膳 「和の苺アフタヌーンティー」

場所：東京都中央区銀座5-8-16 ファンケル銀座スクエア 9F

TEL：03-3289-0722

期間：〜2026年4月22日（水）

営業時間：14〜17時 ※2時間制

定休日：月1回定休日あり

料金：5300円（税・サービス料込）

※季節限定ドリンク 「苺華スパークリング」（ノンアルコール）付きの場合、6700円

※写真はすべてイメージです。

※最新の営業状況は公式サイトをご確認ください。



▶▶「アフタヌーンティー」の記事一覧はこちらから！



Text：税所奈津子

Photo：川嶋洸生（一部素材提供）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

