加藤ミリヤ3年ぶりとなるアルバムのリリースを発表！新ビジュアルも公開

2025年8月に第三子の出産を報告したシンガーソングライターの加藤ミリヤが、3月18日に3年ぶりとなるニューアルバム『Velvet Grace』をリリースすることが明らかとなった。

■鋭くも切ないラブソングから、母として、そしてひとりの女性として紡がれる強くしなやかなメッセージまで

ニューアルバム『Velvet Grace』には、すでに配信リリースされ話題を集めている加藤ミリヤ feat. LANA「LONELY」、加藤ミリヤ×椎名林檎「愛楽」、「#東京LIFE」「One Last Kiss」をはじめ、GeG（変態紳士クラブ）、KB、Matt Cab、Ryosuke “Dr.R” Sakai、SHUYAら豪華プロデューサー陣が参加した全11曲を収録。

鋭くも切ないラブソングから、母として、そしてひとりの女性として紡がれる強くしなやかなメッセージまで、加藤ミリヤならではの視点で描かれた楽曲の数々は、現代を生きる女性たちを中心に、さらなる共感を呼びそうだ。

また、アルバムのリリースに合わせて新ビジュアルも公開。初回仕様限定盤は、32ページにわたる撮り下ろしフォトブックが付属する豪華仕様。現在、加藤ミリヤのInstagramなどには「産後直後とは思えない美しさ」「ますます磨きがかかっている」といった声が多数寄せられており、そのビジュアル面にも大きな注目が集まりそうだ。

さらに、アルバムのリリースを記念して『“Velvet Grace” Listening Party & Live』の開催も決定。リリースに先駆けてアルバムの世界観をいち早く体感できる、プレミアムな内容のイベントとなる予定だ。

加えて、2月2日より加藤ミリヤのオフィシャルYouTubeチャンネルではあらたな企画がスタート。これまであまり表に出ることのなかった人物像や、アーティスト活動、日常の裏側に迫るコンテンツが展開される他、ファンから寄せられる様々な相談や質問に、加藤ミリヤならではの視点で答える企画も予定されている。

音楽活動にとどまらず、多方面での発信を続ける加藤ミリヤの動向から、今後も目が離せない。

■リリース情報

2026.03.18 ON SALE

ALBUM『Velvet Grace』

