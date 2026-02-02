河村勇輝が約27分の出場で6得点6リバウンド6アシスト…ブルズはヒートに大敗

2月2日（現地時間1日）、シカゴ・ブルズが敵地のカセヤ・センターでマイアミ・ヒートと対戦した。

ジョシュ・ギディーを欠くブルズの先発は、アヨ・ドスンム、コービー・ホワイト、アイザック・オコロ、マタス・ブゼリス、ニコラ・ブーチェビッチの5人。2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝はベンチから2試合連続で出場した。

河村は13－32で迎えた第1クォーター残り43秒からコートに立つと、第2クォーター序盤にレイアップとフリースロー2本で4得点。その後はチームメートの得点をお膳立てし、前半だけで4得点5アシスト4リバウンドを記録した。

ブルズは後半も劣勢に立たされ、91－134と43点差で大敗。河村は26分42秒のプレータイムを獲得し、フィールドゴール4本中1本成功、フリースロー4本中4本成功で6得点に6リバウンド6アシストを挙げ、貢献度はチームで最も高い「＋2」だった。

なお、ブルズの次戦は4日（同3日）。敵地でミルウォーキー・バックスと対戦する。

■試合結果



マイアミ・ヒート 134－91 シカゴ・ブルズ



MIA｜34｜28｜39｜33｜＝134



CHI｜13｜27｜22｜29｜＝91