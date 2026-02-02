2月6日に公開される映画『トゥギャザー』と、マユリカの中谷と紅しょうがの稲田美紀がコラボレーションした特別映像が公開された。

本作は、身体の突然変異というボディホラーと恋愛の共依存を融合させ、倦怠期に差しかかったカップルがたどる想像を絶する運命を映し出したホラー映画。監督を務めたのは、オーストラリア出身の新人マイケル・シャンクス。本作をきっかけにNEONが異例の大型契約を結び、すでにA24製作の次回作が決定している。

長年連れ添ってきたミュージシャン志望のティム（デイヴ・フランコ）と小学校教師のミリー（アリソン・ブリー）は、住み慣れた都会を離れ、田舎の一軒家に移り住む。ところが森で道に迷い、不気味な地下洞窟で一夜を過ごした直後から、2人の穏やかな日常が暗転する。ティムは突然意識が混濁し、身体が勝手に暴走する奇妙な症状に悩まされ、気持ちがすれ違いがちだったミリーとの関係が危うく揺らぎ出す。やがて、その異変はミリーの身にも勃発。目に見えない磁力に引き寄せられるかのように互いを求め合うその想像を絶する現象は、2人が一緒に育んできた愛と人生すべてを侵蝕していくのだった。

「今でも結構ごはん行く」「一番気兼ねなく連絡できる同期」と互いに信頼を寄せる中谷と稲田。特殊メイクもなく、ただ単に手を繋ぐという“超低予算”な再現に恥じらいと不満を見せつつ、チャレンジがスタート。腕を繋げたまま服を着るWパーカーチャレンジ、縄跳び、フラフープ、ボール運び、イラスト当ての5種目に挑戦。劇中の倦怠期カップルと同じように2人の絆を確かめ合った後半には、映画について語り合う様子も収められ、中谷は「ホラーとコメディってかなり表裏一体だと思うんですけど『うわーー!!!』もあるし、『何してんのコレ』もあるし、『痛い痛い痛い』とかも全部詰まってる」と、恐怖と面白さが入り混じるエンタメ性を絶賛。稲田は「ミリー側の立場でばっと見たら最後まですごい楽しかったです。恋愛ってムズイ」と本作で描かれるリアルな恋愛模様に共感しながら楽しめたと語っている。2人は「カップルにこそ見に行ってほしいですね。面白かったです！」と締め括った。（文＝リアルサウンド編集部）