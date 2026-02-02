2月1日、帯広競馬場で行われた11R・ヒロインズカップ（BG1・4歳上牝・ダ直200m）は、今井千尋騎乗の1番人気、サクラヒメ（牝8・ばんえい・今井茂雅）が勝利した。2着に2番人気のダイヤカツヒメ（牝7・ばんえい・久田守）、3着にスカーレット（牝5・ばんえい・大橋和則）が入った。勝ちタイムは2:06.1（馬場水分1.7％）。

道中は第一障害を先頭で越えたスカーレットが先行するが、中間点を過ぎたあたりでスーパードリームが先頭に並び2頭でペースを引っ張る。これにニシキマリンら後続も追走するが、各馬じっくりと何度も息を入れながら進み、わずかにスカーレットが抜け出し第二障害に到達。

2番手以下が続々と第二障害に到達する中、じっくりと息を入れたスカーレットとニシキマリン、カフカがほぼ同時に登坂を開始。その中で、スカーレットが一歩一歩力強く登坂し先頭でクリア。間を置いてダイヤカツヒメ、サクラヒメが続く。懸命に逃げるスカーレットだが、残り20mで外から強襲したサクラヒメが末脚鋭く一気にかわして先頭に。今井千尋騎手は手綱をもったまま、後続との差を離して勝利。昨年に続く連覇を達成。騎乗した今井千尋騎手は嬉しい重賞初制覇となり、ばんえい競馬史上初の女性騎手による重賞制覇を果たした。

2着にはゴール手前でスカーレットをかわしたダイヤカツヒメが入り、スカーレットは3着に入った。サクラヒメを管理する今井茂雅調教師は、この馬で制した昨年に続くヒロインズカップ連覇となった。

1着 サクラヒメ

今井千尋騎手

「いまだに信じられない気持ちの方が大きいです。レース前は一番ハンデを背負っているので、馬なりに進んで行くことを考えていました。レースが始まり、馬が自分でゴールを目指して曳いてくれているのが伝わってきて、やっぱり強い馬だと改めて思いながら騎乗していました。気持ちの強さがすごい馬ですが、今まで力を発揮させてあげることができず、最後の最後まで重賞制覇が延びてしまったので、サクラヒメに申し訳ない気持ちでした。自分の焦った気持ちで大変なレースをさせてしまったことがありましたが、サクラヒメの方がレースを教えてくれました。今日は勝てて本当に良かったです。これからも応援よろしくお願いします」

ヒロインズカップ・サクラヒメと今井千尋騎手 (C)ばんえい十勝

今井師「オーナーが娘にチャンスを与えてくれた」

今井茂雅調教師

「本当にすごい馬だと改めて思いました。体調があまり良くない時期があり、年齢的にも使うか迷ったのですが、厩舎スタッフや獣医さん、関係者の皆さんのおかげで出すことができました。とてもありがたい話で、オーナーが娘に騎乗のチャンスを与えてくれました。レースについては落ち着いて騎乗してくれたらと思っていました。手強い相手が多かったですが、馬自体の調子は悪くなかったので、何とか最後まで引っ張ってゴールしてくれました。騎手の騎乗についてはまだまだこれからですが、この経験は一生残りますし、なかなか乗りたくても乗れない馬だったので良かったと思います。今後のレースについては馬の体調を見ながら判断して、最後は無事に繁殖へ送り出してあげたいと思います。沢山のファンの方々から応援や贈り物をいただき、この馬のおかげで今井厩舎もかなり盛り上がっています。これからもばんえい競馬をよろしくお願いします」

サクラヒメ 82戦39勝

（牝8・ばんえい・今井茂雅）

父：キタノイチオク

母：桜子

母父：ヤエノテンリュウ

馬主：城川悟子

生産者：野澤保子

【全着順】

1着 サクラヒメ

2着 ダイヤカツヒメ

3着 スカーレット

4着 スマイルカナ

5着 スーパーチヨコ

6着 シンエイアロイ

7着 スーパークイーン

8着 ニシキマリン

9着 スーパードリーム

10着 カフカ