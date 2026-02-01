2025年、フリーキャスターに転身した永島優美がその理由と転身後の日々を語った。

「30代になって、ワークライフバランスを考えるようになり1歳半の娘と過ごす時間を増やしたかったのも、環境を変えた理由のひとつです。今は視聴者の方々以上に、娘に見つめられる毎日です（笑）」

フジテレビ時代の多忙なころを振り返ると。

「20代は局のアナウンサーとしてさまざまな体験をさせていただきました。番組に向けて早起きする日々を、何年か担当させていただき全力で駆け抜けましたね。今は、自分の時間や家族の時間を大切にしつつ、仕事に取り組むようにしています」

日々の暮らしでは「笑顔の大切さ」を改めて実感。

「子育ては大変な瞬間もあるのですが、いつでも『そうきたか〜（笑）』と笑顔を絶やさず楽しむようにしています。またイベントで直接来場者の皆さんとお話したり、笑顔が見られる仕事のやりがいを改めて実感しています」

フリー転身後にもうひとつ、彼女が「やりたいこと」があるという。

「私の最大のライフワークに、大好きなフルーツを食べ、その魅力を知りたいということがあります。『めざましテレビ』時代から健康と美容のためにフルーツを毎朝食べています。そこから、日本のフルーツの美味しさや、農家さんの素晴らしさにどんどんハマりました。こんなにも美味しくて世界からも注目されている日本のフルーツと、皆さんが出合うきっかけ作りができたらと今まさに準備中です」

ながしまゆうみ

34歳 1991年11月23日生まれ 兵庫県出身 A型 関西学院大学卒業後、2014年にフジテレビへ入社。『めざましテレビ』『めざまし8』と7年にわたり、朝の情報番組のメインキャスターを担当。『FNS歌謡祭』『ジャンクSPORTS』ほか、バラエティ番組での司会や、サッカー中継や『MONDAY FOOTBALL R』などスポーツ番組も担当。’25年に同局を退社し、個人で活動を開始。そのほか最新情報は、公式Instagram（@yuumi_nagashima）にて

※月額1100円（税込み）の会員制サイト「FLASH Prime」にて、未掲載写真を随時公開中！アクセスはこちら

写真・中村和孝

スタイリスト・冨張 愛

ヘアメイク・白川いくみ