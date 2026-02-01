【SVリーグ 女子オールスターゲームズ】TEAM NICHIKA 3ー0 TEAM YOSHINO（1月31日・GLION ARENA KOBE）

【映像】選手が“ずっこけ”…まさかのヘディングレシーブ

女子バレーのオールスターで、まさかの“ヘディングレシーブ”が飛び出した。相手のサーブに対しておもむろに頭を差し出し、ボールを頭上に…。コート上の選手も思わずずっこけるよもやの展開となった。

SVリーグのオールスターゲーム「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」がGLION ARENA KOBE（ジーライオン アリーナ 神戸）で行われた。この日は女子選手たちが登場すると、第1セットは真剣勝負の中でプレー。迎えた第2セットは公式戦ではあり得ない特別ルールが採用され、珍プレー続出となった。

次々にルールが変わっていく展開の中で、選手たちに課せられたのは「フットオンリー」という、「サーブ以外で足のみ使用」というもの。普段、ボールを手で扱う選手にとってはハードルの高いルールであるはずだが、その“斜め上”をいくプレーが飛び出した。

TEAM NICHIKAのメンバーとして出場したジャン・ティ・タン・トゥイーは、相手のサーブに対して突如、頭でレシーブ。直前にコートに立ったこともありルールを把握していなかったのか、その挙動は自信満々といった様子だ。しかも、見事にボールを捉えて頭上に上げる完璧なレシーブとなったものの、もちろんこれはルール上“NG”だったのだ。

本人はキョトンとしたリアクションだったが、後ろで見ていた林琴奈は思わず膝からずっこけて大爆笑。さらに相手チームの選手たちもコートに膝をついて大笑いしていた。中継の解説を務めた黒後愛（埼玉上尾メディックス）も「足だけだから〜。ヘディングはダメなのか〜」と、会場も大盛り上がりとなったこのシーンを一緒に楽しんでいた。

このセットは他にも「最大4回までボールに触れられる」という「フォアヒットOK」や、14人対14人で試合を行う「全員バレー」などの特別ルールで選手も会場も笑いに包まれる、エンタメ満載の時間となった。

なお、試合はTEAM NICHIKAが3―0でストレート勝ち。今季、群馬グリーンウイングスに入団して異彩を放つ190cmのベトナム人アウトサイドヒッターは、アタックなどで存在感を示し、スター選手揃いの中でMVPを獲得するなど“祭典”の主役となった。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）