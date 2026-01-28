New Balanceのシューズが最大41%OFFに【Amazon スマイルSALE】

メンズサイズ

「Amazon スマイルSALE」が、2026年2月2日（月）まで開催中です。今回はプライスダウンしているNew Balanceのシューズをピックアップ。ご紹介している以外のサイズやカラーも揃っているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

スポーツから普段履きまで対応。2Eの幅広モデル「M413」

4Eワイドサイズのメンズウォーキングシューズ

ユニセックスサイズ

サイズ展開が豊富で、ユニセックスで使える「ML373」

スリムなシルエットがきれいめコーデをサポート。日本限定展開の「UL420M」

丸みを帯びたクラシックなシルエット。「U574」の旧モデル

耐久性と通気性を両立したユニセックスサイズモデル「ML408」

ニューバランスのオーソドックスなランニングシューズ

スポーティな装いに高級感を演出する「U530」

重厚さとスポーティさが程よくミックスされたデザイン

レディースサイズ

アイコニックモデルから厚底タイプが登場。ニューバランス「574＋」

「996」のオリジナルシルエットが進化したウィメンズモデル

ジョギング、ウォーキング、ジムから普段履きまで活躍。「W413」

その他のおすすめ商品

