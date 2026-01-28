New Balanceのシューズが最大41%OFFに【Amazon スマイルSALE】
「Amazon スマイルSALE」が、2026年2月2日（月）まで開催中です。今回はプライスダウンしているNew Balanceのシューズをピックアップ。ご紹介している以外のサイズやカラーも揃っているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

メンズサイズ


スポーツから普段履きまで対応。2Eの幅広モデル「M413」


new balance(ニューバランス)

413 v3

6,930円 → 4,770円（31%オフ）

4Eワイドサイズのメンズウォーキングシューズ


new balance(ニューバランス)

MW550AB5 4E 260

7,920円 → 5,624円（29%オフ）

ユニセックスサイズ


サイズ展開が豊富で、ユニセックスで使える「ML373」


new balance(ニューバランス)

ML373PK2 2E 240

10,890円 → 6,449円（41%オフ）

スリムなシルエットがきれいめコーデをサポート。日本限定展開の「UL420M」


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] スニーカー UL420M グレー(AG) 24.0 cm D

9,790円 → 5,836円（40%オフ）

丸みを帯びたクラシックなシルエット。「U574」の旧モデル


new balance(ニューバランス)

U574

12,980円 → 7,679円（41%オフ）

耐久性と通気性を両立したユニセックスサイズモデル「ML408」


new balance(ニューバランス)

ML408

9,790円 → 7,623円（22%オフ）

ニューバランスのオーソドックスなランニングシューズ


new balance(ニューバランス)

ML373PK2 2E 270

10,890円 → 7,180円（34%オフ）

スポーティな装いに高級感を演出する「U530」


new balance(ニューバランス)

U530ESA D 240

12,980円 → 10,384円（20%オフ）

重厚さとスポーティさが程よくミックスされたデザイン


new balance(ニューバランス)

ML725AA D 285

15,950円 → 11,165円（30%オフ）

レディースサイズ


アイコニックモデルから厚底タイプが登場。ニューバランス「574＋」


new balance(ニューバランス)

WL574Z

13,970円 → 9,092円（35%オフ）

「996」のオリジナルシルエットが進化したウィメンズモデル


new balance(ニューバランス)

WL996EK2 D 245

12,980円 → 9,086円（30%オフ）

ジョギング、ウォーキング、ジムから普段履きまで活躍。「W413」


new balance(ニューバランス)

413 v3

6,930円 → 4,981円（28%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


new balance(ニューバランス)

W413SF3 D 225

6,930円 → 4,799円（31%オフ）

その他のおすすめ商品


new balance(ニューバランス)

CM996SM2 D 235

16,280円 → 12,999円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] 373 BLACK 23.5CM

10,890円 → 5,870円（46%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


new balance(ニューバランス)

U327LNA D 235

13,970円 → 9,779円（30%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


new balance(ニューバランス)

996

6,490円 → 4,543円（30%オフ）

