New Balanceのシューズが最大41%OFFに【Amazon スマイルSALE】
「Amazon スマイルSALE」が、2026年2月2日（月）まで開催中です。今回はプライスダウンしているNew Balanceのシューズをピックアップ。ご紹介している以外のサイズやカラーも揃っているので、ぜひチェックしてみてくださいね。
→ Amazon「New Balance（ニューバランス）」のページはこちら
→「Amazon スマイルSALE」はこちら
キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
メンズサイズ
スポーツから普段履きまで対応。2Eの幅広モデル「M413」
4Eワイドサイズのメンズウォーキングシューズ
ユニセックスサイズ
サイズ展開が豊富で、ユニセックスで使える「ML373」
スリムなシルエットがきれいめコーデをサポート。日本限定展開の「UL420M」
[ニューバランス] スニーカー UL420M グレー(AG) 24.0 cm D
9,790円 → 5,836円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
丸みを帯びたクラシックなシルエット。「U574」の旧モデル
耐久性と通気性を両立したユニセックスサイズモデル「ML408」
ニューバランスのオーソドックスなランニングシューズ
スポーティな装いに高級感を演出する「U530」
重厚さとスポーティさが程よくミックスされたデザイン
レディースサイズ
アイコニックモデルから厚底タイプが登場。ニューバランス「574＋」
「996」のオリジナルシルエットが進化したウィメンズモデル
ジョギング、ウォーキング、ジムから普段履きまで活躍。「W413」
その他のおすすめ商品
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
