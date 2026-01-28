【セブン‐イレブン】バレンタイン向けチョコスイーツを新発売!和パフェや生どら焼、プリンにデニッシュ、カヌレなどがチョコ仕立てに

セブン‐イレブンは、1月27日からバレンタインシーズンに向けて、和･洋スイーツを順次発売する「私の好きチョコみっけ!」を全国の店舗で開催している。

1月27日に刷新したチルドスイーツからは、「しあわせ食感」をテーマにしたチョコレート商品をラインアップ。このほか、人気菓子「小枝」や「ガーナ」とコラボした和･洋スイーツ4品など、素材から製法まで専門店のようにこだわった、さまざまな商品を取りそろえた。

【すべての画像はこちら】ロッテ「ガーナ」や森永製菓「小枝」とコラボした和洋菓子など

◆ショコラオランジュの和パフェ

価格:398円(税込429.84円)

発売日:2月3日〜順次

ぷるもち食感のオレンジ葛ゼリー、チョコムース、ミルクムースの上に、濃厚なチョコもち、チョコクリーム、チョコソース、オレンジピール、爽やかな酸味の効いたオレンジわらび餅を盛り付けた。

◆とろける濃厚生チョコ

価格:420円(税込453.60円)

発売日:2月3日〜順次

芳醇なカカオの香りと、口どけの良さが特徴の生チョコ。

◆まるごと一粒 ショコラ苺大福

価格:260円(税込280.80円)

発売日:2月10日〜順次

まるごと一粒の苺をチョコの風味が豊かな濃厚チョコあんと柔らかい餅生地で包んだ。苺の甘酸っぱさと濃厚チョコの甘みが楽しめる。

※沖縄県では販売しない。

◆濃厚チョコプリン

価格:320円(税込345.60円)

発売日:2月10日〜順次

2種のチョコを使用したミルクチョコプリンにホワイトチョコクリームを絞った。底面にはチョコクリームソースが入っており、最後までチョコの味わいが楽しめる。

※沖縄県では販売しない。

◆もちっとチョコぱん

価格:168円(税込181.44円)

発売日:1月27日〜順次

チョコレートを折り込んだもちっとした食感の生地に、チョココーチングとチョコチップをのせた菓子パン。

※沖縄県では販売しない。

◆濃厚トリプルショコラデニッシュ

価格:198円(税込213.84円)

発売日:1月27日〜順次

チョコのクリーム、コーチング、チャンクをデニッシュ生地に盛り付けた菓子パン。

※沖縄県では販売しない。

◆ガーナ ショコラ生どら焼

価格:230円(税込248.40円)

発売日:2月3日〜順次

ロッテ「ガーナ」とのコラボ商品。ふわもち食感のココア風味の生地に、濃厚な味わいのガナッシュと口どけなめらかなチョコクリームを挟んだ。

◆ガーナ ショコラカヌレ

価格:270円(税込291.60円)

発売日:2月3日〜順次

ロッテ「ガーナ」とのコラボ商品。ガーナチョコレートのミルクが効いたコクのある味わいを表現した。外はかりっと、中はもちっとした食感が楽しめる。

※沖縄県では販売しない。

◆ガーナ フォンダンショコラ

価格:258円(税込278.64円)

発売日:2月3日〜順次

ロッテ「ガーナ」とコラボした寒い季節にぴったりな冷凍スイーツ。袋のまま電子レンジで温めるだけで、チョコソースがとろけるフォンダンショコラを手軽に楽しめる。

ガーナ フォンダンショコラ パッケージ

◆小枝パイ

価格:298円(税込321.84円)

発売日:2月3日〜順次

冷凍スイーツから、森永製菓「小枝」とコラボしたパイを発売する。口どけの良いチョコレートとミルクのコク、香ばしいアーモンドの風味、パイ生地の食感を楽しめる。

◆セブンプレミアム ショコラクレープ

価格:228円(税込246.24円)

発売日:2月10日〜順次

生チョコ入りの冷凍ショコラクレープ。チョコホイップ、生チョコ、削りチョコをクレープ生地で包んだ。濃厚なチョコの味わいと重層的な食感が楽しめる。

