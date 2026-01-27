¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥È¥¡ß¥µ¥ï¡ß¤Ê¤ß¤ÎÃçÎÉ¤·3¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤Ï¥Óー¥È¥ë¥ºÉ÷¥Ø¥¢ÈäÏª
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤Ê¤ßÌò¤ò±é¤¸¤ë¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢±ß°æ¤ï¤ó¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖTOKI & SAWA & NAMI bakebake!!!¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ÃåÊª»Ñ¤Î3¿Í¤¬¿È¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡¢¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¡¢¤Ê¤ß¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡£·àÃæ¤Ç¤ÏÍ·³Ô¤ò½Ð¤ÆÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿3¿Í¤À¤¬¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥Ö¥óÌò¤Î¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤â¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î²óÁÛ¥·ー¥ó¤Î½àÈ÷Ãæ¡¢¤Û¤ó¤Î°ì½Ö¥Óー¥È¥ë¥º¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯Ãæ¤Î¶À±Û¤·¥»¥ë¥Õ¥£ー¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£º£¸åÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡È¥¢¥á¥ê¥«¤Î²óÁÛ¥·ー¥ó¡É¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë