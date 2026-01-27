２７日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２９０．１３ポイント（１．０８％）高の２７０５５．６５ポイントと５日続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７８．９７ポイント（０．８６％）高の９２２６．１８ポイントと反発した。売買代金は１３４７億６８４０万香港ドルとなっている（２６日前場は１５１０億５１１０万香港ドル）。

投資家心理が上向く流れ。中国経済の持ち直し期待が強まっている。国家統計局は朝方、１２月の工業企業利益が前年同月比で５．３％拡大し、２カ月ぶりのプラス成長に浮上したと報告した。１１月の１３．１％減から大幅に改善している。米ハイテク株高も追い風。今週中に決算報告するメタプラットフォームズやアップルなどハイテク大手に業績期待の買いが入る中、昨夜の米株市場ではナスダック指数が０．４％高と４日続伸した。米国の覇権主義や、中国当局の市場抑制方針などが嫌気され、朝方は上値の重い場面がみられたものの、指数は上げ幅を徐々に広げている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、産金で中国最大手の紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が４．１％高、生命保険事業で中国最大手の中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が３．６％高、アジアを拠点とする生命保険業務のＡＩＡグループ（１２９９／ＨＫ）が３．５％高と上げが目立った。紫金鉱業については、傘下で海外金鉱山事業を手掛ける紫金黄金国際（２２５９／ＨＫ）によるカナダ金鉱会社の全面買収計画が刺激材料。紫金黄金国際はコートジボワールとエチオピアで金鉱権益を保有している。紫金黄金国際は１０．６％高と急伸した。

セクター別では、保険・銀行が高い。ＡＩＡや中国人寿のほか、中国人民保険集団（１３３９／ＨＫ）が２．５％、新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が２．２％、中国平安保険（２３１８／ＨＫ）が１．９％、中国農業銀行（１２８８／ＨＫ）が２．６％、中信銀行（９９８／ＨＫ）が２．４％、中国工商銀行（１３９８／ＨＫ）が１．９％ずつ上昇した。

半導体セクターも物色される。兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が５．９％高、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が５．６％高、蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が４．４％高、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が４．０％高と値を上げた。

半面、医薬セクターは安い。永泰生物製薬（６９７８／ＨＫ）が５．８％、康希諾生物（６１８５／ＨＫ）が４．４％、翰森製薬集団（３６９２／ＨＫ）が３．６％、艾美疫苗（６６６０／ＨＫ）が３．１％ずつ下落した。中枢神経疾患・がん治療薬主力の翰森製薬集団については、転換社債の発行計画が売り材料視されている。

本土マーケットは小反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．０３％高の４１３４．０３ポイントで前場の取引を終了した。銀行・保険が高い。ハイテク、産金、軍需・宇宙産業なども買われた。半面、不動産は安い。医薬、公益、消費関連、自動車も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）