「ビッグダディ」こと林下清志さんの元妻でタレントの美奈子が、ライブ鑑賞を明かした。

２６日にインスタグラムで「先日お友達とはなわさんのライブ『はなわ芸歴３０周年ＬＩＶＥ 〜ＨＡＮＡＷＡ ＲＯＣＫの軌跡〜』へ行ってきました〜」とタレント・はなわの公演に足を運んだことを報告。「めーーーーーーーーーーーーっちゃ笑った！！！！！こんなに笑ったのひっさしぶり！ってくらい笑ったしすごく楽しかった〜」と満喫したそうで、「久しぶりにともちゃんとも会えて嬉しかったあ 写真のともちゃんの躍動感がすごすぎる笑笑今年はもっといっぱい会いたいな〜 最高の１日だった！」とはなわの妻・智子さんとの再会も喜んだ。

美奈子は金髪のイメチェンヘアで、はなわ夫妻と記念撮影。フォロワーは「楽しそう」「美奈ちゃんオレンジ色似合う」「はなわさんの奥様だ〜」「みなちゃんのオレンジの服好み」などの声を寄せた。

介護施設の介護士として働いていた２０１１年２月、関連する接骨院で働く清志さんと新年会で出会い、約２か月後に結婚。１３年４月に離婚。人生で４回結婚し、１８年１１月に第８子七女を出産して８児の母に。３番目の夫とは２女をもうけたが、昨年１０月に出演したテレビ番組で「えっと、今絶賛裁判中で…。あんまりすごく、言えなくて」と明かした。