¥Í¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤¬µÞÂ®¤Ë³È»¶¤·¤¿2¤Ä¤ÎÍýÍ³¡ÄÌ£¤è¤ê¤âÀè¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î¡È¿Í¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡É ¥®¥Ö¥¢¥ó¥É¥Æ¥¤¥¯·Ð±Ä
¥Í¥Ã¥È¤â¥éー¥á¥ó»¨»ï¤â¤Ê¤¤»þÂå¡¢Íê¤ì¤ë¤Î¤Ï¥ê¥Ôー¥¿ー¤È¸ý¥³¥ß¤À¤±¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÌÚÂ¼ÊÙ²ñÄ¹¤Ï¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿--¿Íµ¤¥éー¥á¥ó¥Á¥§ー¥óÅ¹¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë·Ð±ÄÅ¯³Ø¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×ÁÏ¶ÈÅö»þ¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ÎÌÚÂ¼²ñÄ¹
¿·´©¡ØÅ·²¼°ìÉÊ¡¡Ìµ¸Â¤ÎÇ®¶¸¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë»Å³Ý¤±¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
Å·²¼°ìÉÊ¤Îº¬Äì¤ËÂ¸ºß¤·Â³¤±¤ë¡Ö¥®¥Ö¥¢¥ó¥É¥Æ¥¤¥¯¤ÎÀº¿À¡×
ËÜÅ¹¤ò³«¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤¹¤°µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÌÚÂ¼ÊÙ²ñÄ¹¤Ï2～3»þ´Ö¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤ÇÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤¿¡£
Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤éÀè¤ËÃíÊ¸¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢ÃíÊ¸¤ò¼è¤Ã¤¿¤éÈ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤Ç¤¤¿¥éー¥á¥ó¤ò¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡£È¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤À¥éー¥á¥ó¤¬Íè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹ç¿Þ¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤Å¹Æâ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥éー¥á¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëÌÚÂ¼²ñÄ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ä¤êÊý¤À¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤Ïñ»Ò¤äÅâÍÈ¤²¤Ê¤É¤Î¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤â¤Ê¤¯¡¢¥éー¥á¥ó¤À¤±¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µÒÀÊ¤Î²óÅ¾Î¨¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¾å¤²¤Æ1Æü¤ÎÇä¾å¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯ÀïÎ¬¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
·Ü¤¬¤é¤ÈÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿Ç»¸ü¤Ç¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ë¥¹ー¥×¤Ï¡¢¥ªー¥×¥óÅö½é¤Ï»Ä¤·¤Æµ¢¤ëµÒ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì£¤Ä¤±¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¤ä¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¤È²þÎÉ¤òÂ³¤±¡¢¼¡Âè¤Ë¥¹ー¥×¤ò°û¤ß´³¤¹µÒ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¤¤·¡¢¥éー¥á¥ó¤òÆÃ½¸¤·¤¿»¨»ï¤Ê¤É¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÇä¾å¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¥ê¥Ôー¥¿ー¡×¤È¡Ö¸ý¥³¥ß¡×¤Î2¤Ä¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿Íè¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¤¨¤é¤¤¥éー¥á¥ó¤¢¤ë¤Ç¡×¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤Æ¤â¤é¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤ÎµÒ¿ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë±½¤¬±½¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÌÚÂ¼²ñÄ¹¤Ï¤³¤Î¤³¤í¤Î¤´±ï¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£¿Í¤Î½õ¤±¤Î¾å¤Ë¼«Ê¬¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±Âç¤¤Ê¥°¥ëー¥×¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸¶ÅÀ¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
µþÅÔÂç³ØË¡³ØÉô¤ò½Ð¤ÆÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²°Âæ»þÂå¤«¤é¤Î¾ïÏ¢¤Ï¡¢¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤Î¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µþÅÔ¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ò¾è¤ê²ó¤·¤Æ¥ä¥ó¥Á¥ã¤·¤Æ¤¤¤¿¼ã¤¤¾ïÏ¢µÒ¤â¡¢¿ô½½Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤ä¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤Î±¿±Ä¤¹¤ë²¹Íá»ÜÀß¡Ö¥¹¥Ñ¥ê¥¾ー¥ÈÍº¶×¤¢¤¬¤ê¤ã¤ó¤»¡×¤Ë¤è¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ó¤ÊÏÃ¤¬¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤Ë¤Ï»³¤È¤¢¤ë¡£
²°Âæ»þÂå¤Î¾ïÏ¢¤µ¤ó¤È¤Ï¤¤¤Þ¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤³¤ó¤ÊÏÃ¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿ÀÄÇ¯¤¬¥Ð¥¤¥¯¤ò¾è¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤Æ·Ù»¡¤ËÊá¤Þ¤ê¡¢ÌÚÂ¼²ñÄ¹¤Î¤È¤³¤í¤ËÅÅÏÃ¤¬¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤¿¤¯¤Î½¾¶È°÷¤¬¥Ð¥¤¥¯¤ò¾è¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤¾¡£°ú¤¼è¤ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¡×
²ñÄ¹¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤ÎÀÄÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î½¾¶È°÷¤Á¤ã¤¦¤¬¤Ê¡×¤È¤½¤Î¾ì¤Ç¤ÏÅÜ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀÄÇ¯¤È¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤êÂ³¤±¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤Î¾ïÏ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾ïÏ¢µÒ¤Ç¤â¶È¼Ô¤Ç¤â¡¢²ñÄ¹¤Ï°ìÅÙ¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¿Í¤È¤Ï¤è¤Û¤É¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê±ï¤òÀÚ¤é¤Ê¤¤¡£¶È¼Ô¤â¤è¤Û¤É¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀäÂÐ¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡£ÅÅµå¤ò1¤ÄÇã¤¦¤Ë¤â¡Ö¾¡¼ê¤Ë¶È¼Ô¤µ¤óÊÑ¤¨¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤¾¡×¤È½¾¶È°÷¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ÎÂå¤ï¤êÀèÊý¤Ë¤ÏÌµÍý¤â¸À¤¦¤¬¡¢µÕ¤Ë¸þ¤³¤¦¤¬½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤¬ÌµÍý¤òÊ¹¤¯¤È¤¤¤¦ÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤ª¸ß¤¤¤Ë¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë½õ¤±¤¿¤é¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ö¥®¥Ö¥¢¥ó¥É¥Æ¥¤¥¯¡×¤ÎÀº¿À¤À¡£¾¦Çä¤È¤Ï¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À®¸ù¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¼õ¤±¤¿¤´²¸¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢À®¸ù¤·¤Æ¤«¤é¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉÕ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤À¡£
1¹æÅ¹¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÀÐºàÅ¹¤È¤Î¤´±ï¤â¤º¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀÐºàÅ¹¤ÎÅ¹¼ç¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤äÌ¼¤µ¤ó¤È¤â¤º¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤Î¼Ò°÷Î¹¹Ô¤Ë¤Þ¤Ç¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²¸¿Í¤Î¤ªÊè»²¤ê¤â·ç¤«¤µ¤º¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Þ¤Î¡ØÅ·²¼°ìÉÊ¡Ù¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤ÎÇ°¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í¤ÎÄË¤ß¤¬¤ï¤«¤ë¡£Ã±¤Ë¼«Ê¬¤À¤±ÌÙ¤«¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤«¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍøÂ¾¤Î¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¿®¾ò¤À¡£
°ìÂå¤Ç¥éー¥á¥ó²°¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¿¸ùÀÓ¤À¤±¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¥Æ¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤¦¤ß¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£
²ñÄ¹¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¡£
¡Ö¤ï¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤ä¤«¤é¡¢¤À¤ì¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡£¤Ç¤â¶µ¤¨¤Ø¤ó¤Ç¡×
ÌÚÂ¼ÊÙ²ñÄ¹¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÅ¹¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿·Ð±Ä¼Ô¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤Ï²ñÄ¹¤Î¤³¤ÎÁÛ¤¤¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Ê¸¡¿°æ¼êÂâÄ¹¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿Å·²¼°ìÉÊ
¢£¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê°ì¶Ú¡×¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¶¯¤ß¤Î¤Ä¤¯¤êÊý
ÁÏ¶È¤«¤é50Ç¯°Ê¾å¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ë¿Íµ¤¥éー¥á¥ó¥Á¥§ー¥ó¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¡£
½µ¤Ë°ìÅÙ¤Ï¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤È¤¤¤¦Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢Ï¢Æü£Ó£Î£Ó¤Ï¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¡×¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤âÂ¿¿ôÆÃ½¸¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢YouTuber¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤«¤é¥³¥é¥Ü¤Î°ÍÍê¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£
25Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁ´¹ñ¤Î¥éー¥á¥ó¤ò¿©¤ÙÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¿Íµ¤¥éー¥á¥ó¥é¥¤¥¿ー¤ÇÃø¼Ô¤Î°æ¼êÂâÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¥éー¥á¥ó¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¡ØÍ£°ìÌµÆó¡Ù¤ò´Ó¤¤¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¦»×¤ï¤ºÃ¯¤«¤Ë¸ì¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä£Ó£Î£Ó¤Ç¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»Â³¤±¤ëÈë·í¤Ï¤Ê¤Ë¤«
¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÎÆÃ½¸¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¶È¼ï¤«¤é¤Î¥³¥é¥Ü°ÍÍê¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡¡¤Ê¤É
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¸¤ßÂ³¤±¤ë·Ð±Ä¤Ë¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¼èºà¤ÇÇ÷¤ë¡£
¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤Ç¤·¤«´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÂØ¤¨¤Î¤¤«¤Ê¤¤ÂÎ¸³¡£¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ëÃæÆÇÀ¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÀµÂÎ¤òË½¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡¡――¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤è¤ê
¢£ËÜ½ñ¤Î¹½À®
Âè£±¾Ï¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¿Í¤È¤Î¡Ö½Ð²ñ¤¤¡×¤È¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×
Âè£²¾Ï¡¡¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¡×¤¬Ì¿¡ª¡¡Í£°ìÌµÆó¤Î¾¦ÉÊÎÏ
Âè£³¾Ï¡¡¤É¤¦¤·¤ÆÅ¹ÊÞ¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤ë¤Î¤«¡©
Âè£´¾Ï¡¡¡È¤ªµÒ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¥Õ¥¡¥ó¡É¤òÀ¸¤ßÂ³¤±¤ë
Âè£µ¾Ï¡¡¿ô»ú¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë
Âè£¶¾Ï¡¡¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤¬100¼þÇ¯¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÊâ¤àÆ»
½ª¡¡¾Ï¡¡Å·²¼°ìÉÊ¤Î¡Ö¿Í¤ò½¸¤á¤ëÎÏ¡×¤È¡ÖÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ëÎÏ¡×