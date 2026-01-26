夫婦漫才コンビ「かつみ♥さゆり」のさゆりさん（56）が自身のインスタグラムで頭部の症状を公表し、話題になっています。



【写真】「どちらのお嬢様？」「女子高生かと」ファンも驚く56歳の最新ショット

さゆりさんは1月下旬、「最近よく帽子かぶってるのは 頭頂部 絶賛 円形脱毛症だから〜の巻」と明るく告白。普段は「ボヨヨーン」と伸びる派手な髪飾りがトレードマークですが、真っ赤な帽子姿という珍しいショットを披露しました。



2日後には投稿を更新。「一瞬誰かわかんなくないですかぁ〜 ウィッグです〜 どうしてウィッグかっていうと 頭頂部におハゲできてるから〜の巻〜」と説明し、ウィッグ（かつら）をつけたことを明かしました。



ゆるふわなロングヘアに前髪を切りそろえた若々しい姿を披露し、ファンからは「どちらのお嬢様？」「女子高生かと思いました」の声が。また「大丈夫ですか？早く治りますように」「ウィッグ似合ってます」「お身体お大事にしてください」など、症状を心配する声も相次いでいます。



さゆりさんは1969年7月15日、兵庫県出身。1988年、吉本興業に入社。1996年3月27日、かつみさんと結婚。2000年4月、夫婦漫才コンビを結成。特技は声楽、ピアノ、作曲、書道。