¥½Ï¢¤ÎËÌÊýÎÎÅÚÀêÎÎ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤¬Ä¾ÀÜ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿!?¡ÚÀï¸å72Ç¯¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾×·â¤Î»ö¼Â¡Û
1945Ç¯¡¢ËÌÊý»ÍÅç¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¿Í¡¹¤òÆÍÇ¡½±¤Ã¤¿¥½Ï¢¤Î¿¯¹¶¡£¿§Ã°Åç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÆÀÇ½¹¨¤Ï¡¢¥½Ï¢¤Î·³´Ï¤¬¸½¤ì¤¿Æü¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¿ÍÀ¸¤¬¶¸¤Ã¤¿Æü¡×¤È¸Æ¤Ö¡£¤½¤·¤Æ2017Ç¯¡¢¤½¤ó¤ÊÀêÎÎ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Åö»þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ì¤¤ÀÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿¿¼Â¤È¡¢¤½¤Î¾Úµò¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò²ñÉôº¬¼¼µ¼Ô¤ÎËÜ´Ö¹À¾¼¡Ø¸«¤¨¤Ê¤¤ÊÉ ËÌÊý»ÍÅç¤Îµ²±¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥½Ï¢·³¤¬ÀêÎÎ¤Ë»È¤Ã¤¿´ÏÁ¥¤Ï
ÊÆ·³¤¬Âß¤·Í¿¤¨¤¿¤â¤Î
¡¡ÆÀÇ½¤¬¡Ö¿ÍÀ¸¤¬¶¸¤Ã¤¿Æü¡×¤È¸Æ¤Ö9·î1Æü¤ËÌÜ·â¤·¤¿·³´Ï¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤éÌµ½þ¤ÇÂß¤·½Ð¤µ¤ì¤¿´ÏÁ¥¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Ë¶ËÈë¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Õ¥é¡ÊProject Hula¡Ë¡×¤ÎÌ¾¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊÆ¥½¶¦Æ±ºîÀï¤À¡£
¡¡¤³¤ÎºîÀï¤Ï¡¢ÊÆÏª¤Î·³»ö´Ø·¸¼Ô¤ä¸¦µæ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤Ä¤È¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò½ñ¤µ¤·¤¿ÏÀÊ¸¤ä½ñÀÒ¡¢¤³¤ì¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤µ¤¨¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤º¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸µÅçÌ±¤Ë¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆÀÇ½¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥½Ï¢¤Ë·³´Ï¤òÂß¤·¤ÆÆüËÜ¤ò¹¶¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë