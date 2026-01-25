¸»ÅÄÁÔÎ¼Áª¼ê¤ÎºÊ¡¦±ÒÆ£ÈþºÌ¡ÖÉ×¤â»ä¤â¹â¹»¤Þ¤Ç¸øÎ©¤Ç¡Ä¡×»Ò¤É¤â¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼Áª¼ê¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë±ÒÆ£ÈþºÌ¤¬¡¢¼«¿È¤Î»Ò¶¡¤Î¿Ê³ØÀè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊú¤¯Î¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²æ¤¬»Ò¤òÊú¤¯±ÒÆ£ÈþºÌ¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿
¡¡ABEMA¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡Ù¤Ï¡¢·úÁ°È´¤¤ÇËÜ²»¤ò¸ì¤ë¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Þ¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¢¶áÆ£Àé¿Ò¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤Î3¿Í¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢Êì¿Æ¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊËÜ²»¤ä²ÈÄí¤ÎÇº¤ß¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥·¡¼¥º¥ó2ÊüÁ÷·èÄê¤ò¼õ¤±¡¢1·î25Æü¤ÏÁí½¸ÊÔ¤òÊüÁ÷¡£¥²¥¹¥È¤Ë±ÒÆ£ÈþºÌ¤ò¾·¤¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¥È¡¼¥¯¤¬ÆÃÊÌ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡ÖÉ×¤È¶µ°éÊý¿Ë¤¬°ã¤¦¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¼«¿È¤â2»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë±ÒÆ£¤Ï¡¢¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤â¼ç¿Í¤âÂçÊ¬½Ð¿È¤Ç¹â¹»¤Þ¤Ç¸øÎ©¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤È¤«¤Ï¤Þ¤À¡Ê¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¸½¾õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¸½ºß»Ò¶¡¤Ï1ºÐ¤È2ºÐ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¸¡Æ¤¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢É×¤Î¼Â²È¤¬¡Ö¥Ñ¥Ñ¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃ´Åö¡¢¥Þ¥Þ¤¬¶µ°éÃ´Åö¡×¤È¤·¤ÆÊ¬Ã´¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¼«¿È¤Î²ÈÄí¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÃË¤Î»Ò¤Ê¤Î¤Ç²¿¤«¤·¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶µ°éÃ´Åö¤Ç¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¤ÏÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¡×¤È¡¢º£¸å¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃÂê¤ËÂÐ¤·¡¢»äÎ©ÇÉ¤À¤Ã¤¿ÂìÂô¤¬¡¢Åö½é¡Ö»äÎ©¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤À¤Ã¤¿É×¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢ÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ÆÊâ¤ß´ó¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¶áÆ£¤â¡¢¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÉ×ÉØ¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð·ÑÂ³¤Ï¸·¤·¤¤¤ÈÃÇ¸À¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼õ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æþ³Ø¸å¤Ë»Ò¶¡¤ä¿Æ¼«¿È¤¬´Ä¶¤ËÆëÀ÷¤à¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ä¡¢´°àú¼çµÁ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ²ÈÄí¤Îå«¤¬²õ¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´í¸±À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤¬µÚ¤ó¤À¡£