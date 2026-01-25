¤Ç¤Ã¤Ñ¤ê¤ó¡¢Î¥º§¶¨µÄ¤òÍ½Äê 2024Ç¯¤ËºÆº§¤·¤Æ¤¤¤¿
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/25¡ÛÎø°¦´Ñ»¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¤¢¤¤¤Î¤ê¡§Asian Journey¡×¥·¡¼¥º¥ó2¡ÊNetflix¡¿FOD¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤Ã¤Ñ¤ê¤ó¤¬1·î24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤¸¡¢Î¥º§¶¨µÄ¤ËÆþ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2»ù¤ÎÊì¡¦30ºÐ¡Ö¤¢¤¤¤Î¤ê¡×½Ð±é¼Ô¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤Î²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥È
¤Ç¤Ã¤Ñ¤ê¤ó¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤Þ¤ÀÎ¥º§¤ÏÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÛ¸î»Î¤µ¤ó¤¬·è¤Þ¤ê¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤ËÆþ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÎÀ¸³è¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á°¸þ¤¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¤Ç¤Ã¤Ñ¤ê¤ó¤Ï¡¢1995Ç¯10·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¡È¥é¥Ö¥ï¥´¥ó¡É¤Ë¾è¤ê¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË½÷7¿Í¤¬¿¿¼Â¤Î°¦¤òÃµ¤¹ÃÏµåÌµ´ü¸Â¤ÎÎ¹Îø°¦´Ñ»¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¤¢¤¤¤Î¤ê¡§Asian Journey¡×¥·¡¼¥º¥ó1¡¢2¡ÊNetflix¡¿FOD¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£2020Ç¯10·î¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥ÖÅç¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥ä¥¹¤È·ëº§¡£2021Ç¯12·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¦¾Ð¶×¡Ê¤Ë¤³¡Ë¤ò½Ð»º¡£2023Ç¯12·î¤ËÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï°Ü½»¤·¤¿¥»¥ÖÅç¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Îø¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢2024Ç¯11·î¤ËºÆº§¡£2025Ç¯5·î¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¤Ç¤Ã¤Ñ¤ê¤ó¡¢Î¥º§¶¨µÄ¤ÎÍ½ÄêÊó¹ð
¢¡¤Ç¤Ã¤Ñ¤ê¤ó¡¢2024Ç¯¤ËºÆº§
