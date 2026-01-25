３年連続４度目のＭＶＰを受賞したドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、「全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）ニューヨーク支部主催の晩さん会」に真美子夫人と共に出席し、壇上で２分２０秒間の英語スピーチを実施。その後まもなくして帰路についた。ニューヨークはこの日、気温マイナス１０度で翌日には最大約４０センチほどの降雪が予想され、混乱を回避するためとみられる。

スピーチでは「このMVPという栄誉は、私にとって非常に意味のあるものであり、この賞を受賞できたことは本当に大きな意味を持っています」と感謝。スピーチの最後には「最後に、愛する妻の真美子、娘、そしてデコイへ。私の人生を完全なものにしてくれてありがとう。いつもそばにいてくれることに、心から感謝しています。ありがとうございました」と感謝のメッセージを送った。

大谷は昨季、シーズン序盤こそ打者専念で過ごしたが、６月から投手も解禁すると、１４登板で１勝１敗、防御率２・８７をマークし、打っても自己最多を更新する５５本塁打で１０２打点、打率２割８分２厘の成績を残し、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）が選出するナ・リーグの最優秀選手（ＭＶＰ）に満票で選出。３年連続、４度目の受賞はいずれもＢ・ボンズ（パイレーツ、ジャイアンツ）に次ぐ史上２位の快挙となった。

今回で１０１回目を迎える晩さん会。前回の昨年１月は出席予定だったが、ロサンゼルスや周辺で続く山火事への影響から断念し、ビデオメッセージでの対応だった。過去は２度出席。メジャー１年目で新人王を受賞した翌年の１９年１月には、約２分間の英語スピーチを行い、「今度は“カンペ”の必要がないようにしたい」と笑いを誘った。２年ぶり２度目のＭＶＰに選出された翌年の２４年では約２分間、ペーパーを何度か見ながらまたも英語でスピーチを披露していた。