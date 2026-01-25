¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²»á¡Ö¿¤ÓÂå¤â½½Ê¬¡×¡ÄËëÆâÎÏ»Î¤ÎÅÐÎµÌç¡Ö¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼£±¡×Á´ÆüËÜÁêËÐÁª¼ê¸¢¤ËÌ©Ãå¡ª
ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤ÏÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¿·Âç´Ø¡¦°ÂÀÄ¶Ó¤Î³èÌö¡¢²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¢²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤Î¥±¥¬¤«¤é¤ÎÉü³è¤¬ÌÜ¶Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Ïº®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢ËëÆâ¤ÎÅÚÉ¶¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÎÏ»Î¤ÎÂçÂ¿¿ô¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÁêËÐ·Ð¸³¼Ô¤À¡£
Âç¤ÎÎ¤¤Ï¡¢2021¡¢2022Ç¯¤È¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢²£¹Ë¤ÎºÂ¤Ëµ±¤¡¢2023Ç¯²Æ¾ì½ê¡¢Ëë²¼10ËçÌÜ³ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç¡¢ÆþÌç£²Ç¯Í¾¤ê¤Ç²£¹Ë¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç²á¤´¤·¤¿¾¯Ç¯»þÂå¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÁêËÐÁª¼ê¸¢¡¢À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢ÁêËÐÁª¼ê¸¢¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÁêËÐ¥Ê¥ó¥Ð¡¼£±¤ò·è¤á¤ë¡¢Á´ÆüËÜÁêËÐÁª¼ê¸¢¤¬11·î30Æü¤ËÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¸áÁ°10»þ¤Î³«²ñ¼°Á°¤«¤é¡¢¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²¤ÎÇòË²æÆ»á¤¬¡¢²ñ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡££¹·î¤Ë¹ñºÝÁêËÐÏ¢ÌÁ¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÇòË²»á¤Ï¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦ÁêËÐÁª¼ê¸¢¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£
ÇòË²¤¬¸ì¤Ã¤¿ÃíÌÜÎÏ»Î
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ºòÇ¯²Æ¾ì½ê¸å¤ËÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¤·¤Æ°ÊÍè¡¢½é¤Î¹ñµ»´ÛÍèË¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦·Á¡Ê¥¢¥Þ²£¹Ë¤ò·è¤á¤ëÂçÉñÂæ¤Î»ë»¡¡Ë¤Ç¹ñµ»´Û¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤Ç¸ì¤ëÇòË²»á¡£
¡ÖÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ÎËÌÌîÂÙÀ»Áª¼ê¡Ê¥¢¥¤¥·¥ó¡Ë¤È¡¢Âç³ØÀ¸¤Î¥Ð¥ä¥¹¥¬¥é¥ó¥à¥ó¥Õ¡¦¥à¥ó¥Õ¥Ó¥ë¥°¡¼¥óÁª¼ê¡ÊÆüÂç£±Ç¯¡¢¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¡Ë¤È¡¢£³Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÃÓÅÄ½ÓÁª¼ê¡Ê¥½¥Ç¥£¥Ã¥¯¡Ë¡£ËÌÌîÁª¼ê¤Ï¼Ò²ñ¿Íº£µ¨¥é¥ó¥¥ó¥°£¸°Ì¤Ç¡¢¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¡Ê175Ñ¡¢100Ô¡Ë¿ÈÂÎ¤Î¿Ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢µÕ¤Ë¹â¹»»þÂå¤«¤é¸«¤Æ¡¢·Î¸Å»ØÆ³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¡Ê¥à¥ó¥Õ¡Ë¥Ó¥ë¥°¡¼¥óÁª¼ê¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÁêËÐ¤ò¼è¤ë¡£Ì¤´°À®¤À¤«¤é¡¢¿¤ÓÂå¤â½½Ê¬¤Ç¤¹¡×
¤È¡¢ÇòË²»á¤¬Í½ÁÛ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÃÓÅÄ¤Ï»î¹çÄ¾Á°¤Ë·ç¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ËÌÌî¤Ï¥Ù¥¹¥È32¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÇòË²»á¤ÏÌ¤Íè¤Î´Ø¼è¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁêËÐ¤ò¡¢»þ¤Ë¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤Ê¤¬¤é´ÑÀï¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥«¥ìÍ¥¾¡¤Î¿ùËÜ¹°¼ù¡Ê¶áÂç£³Ç¯¡Ë¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¤ÇÇÔÂà¡£Âç³ØÀ¸¥é¥ó¥¥ó¥°£²°Ì¤ÎÌÚ²¼Í¥´õ¡ÊÅìÇÀÂç£´Ç¯¡Ë¤¬¥Ù¥¹¥È£¸¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤Ê¤«¡¢¥Ù¥¹¥È£´¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢»°ÎØÈ»¿Í¡Ê¥½¥Ç¥£¥Ã¥¯¡Ë¡¢Âç¿¹¹¯¹°¡Ê¶âÂô³Ø±¡Âç£´Ç¯¡Ë¡¢¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤Î¥Ð¥Ã¥È¥ä¥Ã¥°¡¦¥Ð¥ä¥ë¥Ü¥ë¥É¡ÊÆüÂÎÂç£²Ç¯¡Ë¡¢»Åçµ±¡ÊÆüÂç£±Ç¯¡Ë¤Î£´¿Í¡£
31ºÐ¤Î»°ÎØ¤ÏÆüÂÎÂç»þÂå¤«¤é¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥²¡¼¥à¥º¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£º£Ç¯£¹·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤âÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ÎÃÄÂÎÀï£²Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Â¿ºÌ¤Êµ»¤Ç³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤òËÝÏ®¤·¤Æ¤¤¿»°ÎØ¤À¤¬¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤Ï¡¢¿·³ã¡¦Ç½À¸Ãæ¡¢³¤ÍÎ¹â¡¢ÆüÂÎÂç¤Î£¶Ç¯¸åÇÚ¤Ç¡¢Æ±¤¸ÀÐÀî¸©½Ð¿È¤Î»°ÎØ¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢ÁêËÐ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿£±¿Í¡£
¡Ö²£¹Ë¤Ë¤Ï¡¢»É·ã¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¡¢¾ï¡¹ÏÃ¤¹»°ÎØ¤Î½à·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢Æ±¶¿¡ÊÀÐÀî¸©·ê¿åÄ®¡Ë¤ÎÂç¿¹¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÍ¤½Ð¤·¤ÇÇË¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È£´¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
·è¾¡¤Ï¡¢Âç¿¹¤È»Åç¤ÎÂç³ØÀ¸ÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2023Ç¯¡¢2024Ç¯¤È¡¢¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñÀ®Ç¯¤ÎÉô£²´§¤ÎÂç¿¹¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¸ª¤ÎÉé½ý¤Î¤¿¤á¤Ë»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤¬»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£185Ñ¡¢120Ô¤Ç¶ÚÆù¼Á¤ÊÂÎ·¿¡£¶âÂô³Ø±¡Âç¼ç¾¤È¤·¤Æ¡¢ÃÓÅÄ½Ó°ÊÍè¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢²£¹Ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Î»Åç¤Ï£±Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¡¢¶¯¹ëÆüÂç¤ÎÃÄÂÎÀïÂç¾¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Âç³èÌö¤Îº£µ¨¤ò¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¾þ¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¡Ö¶âÂô³Ø±¡Âç¤ÎÎ®¤ì¡×
¾¡Éé¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¡Ê185Ñ¡¢160Ô¡Ë¤òÀ¸¤«¤·¤¿»Åç¤¬±¦¤Þ¤ï¤·¤ò¥¬¥Ã¥Á¥ê°ú¤¡¢°ìÊýÅª¤Ë´ó¤êÎ©¤Æ¤Æ¡¢´ó¤êÅÝ¤·¤Î¾¡Íø¡£ÆüÂç£±Ç¯¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¡¢µ×Åè·¼ÂÀ»á¡Ê¸µËëÆâ¡¦µ×Åç³¤¡Ë°ÊÍè¤Î²÷µó¤À¡£
¡Ö³Ê¾å¤ÎÁê¼ê¡ÊÂç¿¹¡Ë¤Ë¾¡¤Æ¤Æ¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¤³¤ÎÂç²ñ¤ÇÀï¤¦¡¢¥«¥Ã¥³¥¤¥¤ÀèÇÚÊý¤ÎÁêËÐ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤â¤¹¤Ù¤Æ¡¢º£Æü°ìÈÖ¤ÎÁêËÐ¤¬·è¾¡¤Ç¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤«¤éµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×
¤È¡¢Áá¤¯¤âÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Á°¤ò¸«¤¿»Åç¡£
ÆüÂçÁí´ÆÆÄ¤ÎÌÚºê¹¬Ç·½õ»á¤Ï¡¢¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï¥¤¥ó¥«¥ì¤Ç¤â¡¢»Åç¡¢¥Ó¥ë¡¢À¾½Ð¤È£±Ç¯À¸¤Î£³¿Í¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤·¤¿»Åç¤Ï¡Ø£±ÈÖ¼ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹ø¤¬¾¯¤·¹â¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±¦»Í¤Ä¤Ç°ú¤¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é½Ð¤ë¤ÈËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£º¸»Í¤Ä¤Ç¤âÁêËÐ¤¬¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÆÍ¤²¡¤·¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¤Î¶âÂô³Ø±¡Âç¤ÎÌö¿Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö°ÊÁ°¤ÏÅìµþ»Ö¸þ¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁêËÐ¤É¤³¤í¤ÎÀÐÀî¸©¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢Îý½¬Áê¼ê¤Ëº¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±êË²¡Ê¸µËëÆâ¡¦°ËÀª¥ößÀÉô²°¡Ë¡¢²Äµ®¡ÊËë²¼¡áÄÉ¼êÉ÷Éô²°¡Ë¡¢ÃÓÅÄ¡¢Âç¿¹¡¢¼Ä¡ÊÐÒËá¡¦Æ±Âç£³Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¶âÂô³Ø±¡Âç¤ÎÎ®¤ì¤Ï³Î¼Â¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¤È¡¢¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È£¸¤ËÆþ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬ÂçÁêËÐ¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþÌç¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Ëë²¼ºÇ²¼°Ì³ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö·è¾¡¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤éº£Æü¤Ï100ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Éé¤±¤¿¤Î¤Ç50ÅÀ¤Ç¤¹¡£ÂçÁêËÐ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç200ÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×
¤È¤Ï¡¢Âç¿¹¡£
¥¤¥±¥á¥óÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¡¢ÁêËÐ¿Íµ¤¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¸µ¾®·ë¡¦±óÆ£¤ÎËÌ¿Ø¿ÆÊý¤Ï¡¢¡Öº£¸å´üÂÔ¤Î¥¤¥±¥á¥óÎÏ»Î¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¶¿¡ÊÀÐÀî¸©·ê¿åÄ®¡Ë¤ÇÆþÌçÁ°¤ÎÂç¿¹¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£
¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÇÀº×û¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤ÎÂç¿¹¤Ï¡¢º£½Õ¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢´Ø¼è¤Ø¤ÎÆ»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÉðÅÄÍÕ·î¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë