TOBEアーティストが集結するコンサート『to HEROes』今年は愛知＆北海道で計5日間開催
三宅健、北山宏光、Number_iらTOBEアーティストが集結するコンサート『to HEROes ～TOBE 3rd Super Live～』の開催が決定した。2025年に引き続き3回目の開催となる。
■三宅健、北山宏光、Number_iらTOBEアーティストが集結
今年は、4月20・21・22日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤ、5月16・17 に北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）にて計5日間開催される。
詳細は、『to HEROes ～TOBE 3rd Super Live～』特設サイトで。
■イベント情報
『to HEROes ～TOBE 3rd Super Live～』
04/20（月）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
04/21（火）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
04/22（水）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
05/16（土）北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）
05/17（日）北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）
出演者：三宅健/北山宏光/Number_i/IMP./ISSEI/CLASS SEVEN/wink first（TRAINEE）/TRAINEE
※出演者は変更となる場合がございます。
■関連リンク
『to HEROes ～TOBE 3rd Super Live～』特設サイト
https://special-contents.tobe-community.jp/